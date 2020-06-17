Евростат: в Эстонии наблюдалась самая сильная дефляция

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в прошлом месяце выросли на 0,9% в годовом выражении такого же повышения месяцем ранее, сообщил портал finmarket.

Рост цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлился до 3,4% с 3,6% в апреле. Цены на энергоносители упали на 11,9% после снижения на 9,7% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 1,3%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении составил 0,6% после повышения на 0,7% месяцем ранее. В помесячном выражении в ЕС цены не изменились.

Самая сильная дефляция в годовом выражении наблюдалась в Эстонии (-1,8%), Люксембурге (-1,6%), Кипре и Словении (-1,4%). Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Польше (3,4%), Чехии (3,1%) и Венгрии (2,2%).

В Германии годовая инфляция в прошлом месяце замедлилась до 0,5% с 0,8% месяцем ранее, во Франции - осталась на уровне 0,4%, в Италии цены снизились на 0,1% в годовом выражении после роста на 0,1% в апреле.

Согласованная годовая инфляция в Литве в мае была ниже средней в Евросоюзе (ЕС). В Литве инфляция в мае была 0,2%, во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 0,6%, а только в еврозоне - на 0,1%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.