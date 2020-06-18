Таави Аас: это не ловушка, проект спасет Эстонию

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Фрагмент беседы:

— Способны ли экономические власти Балтийских стран планировать многолетние проекты?

— Конечно, проблемы бывают. Последний аудит четко показал, что реализация всех больших инфраструктурных проектов сопряжена с определенными трудностями. Однако, аудит выявил, что наш проект — лучший в Европе. Это официально зафиксировано в документе.

— Когда построят дорогу, если принять во внимание все возникшие проблемы?

— Сейчас мы идем строго по графику, согласно которому дорога будет построена к 2026 году. Мы уложимся в эти сроки, даже если придется вносить коррективы в проект.

Кардинальных переделок уже не будет, потому что это невозможно и выбьет нас из графика. На пярнуском отрезке, согласно решению суда, требуется переделка маршрута. Проведем исследование, и все станет понятно. Возможно, ничего менять и не придется.

— Не станет ли Rail Baltica ловушкой для будущих поколений? Сможем ли мы содержать дорогую инфраструктуру?

— Конечно, это дорогое удовольствие. Уверен, что это не ловушка. Напротив, этот проект очень поможет Эстонии в будущем.

Если у нас не будет хорошего соединения с Европой, вот тогда у нас, действительно, возникнут проблемы. И это может загнать нас в ловушку.

Очевидно, что время грузового автотранспорта в Европе уходит. Всё очень быстро меняется. И если у нас не будет возможности использовать в направлении Европы железнодорожный транспорт, у нас точно возникнут проблемы. Сейчас я уверен в проекте Rail Baltica даже больше, чем раньше.

Европа переходит на зеленый стиль жизни, перспективы автотранспорта — туманны.

— А, может быть, мы хватаемся за Rail Baltica как за последнюю спасительную соломинку?

— Уверен, что Rail Baltica и станет спасением для нашей экономики. Без хорошего железнодорожного сообщения с Европой нам придется очень сложно.

— Кому следует все-таки верить: главе МВД Марту Хельме, который уже объявил о закрытии этого проекта, или таким оптимистам, как вы и ваше министерство?

— Я верю в этот проект. Знаю, что у этого проекта есть скептики и противники, причем большинство из них — не против проекта, а против маршрута. Многие хотят, чтобы дорога прошла через Тарту, кто-то ратует за то, чтобы была задействована старая трасса до Пярну и т. д.

— Так кому же нам верить? Марту Хельме или вам?

— Лучше верить тем, кто смело смотрит в будущее.

— А откуда тогда берутся подобные аудиты? Они же не рождаются на пустом месте…

— В таких аудитах всегда есть доля истины. Они подмечают риски: возможное удорожание проекта и отставание от графика. Нам остается только предпринять всё для того, чтобы таких проблем не возникло.

— Будете ли вы ускорять процесс строительства трассы?

— Непременно. Задача состоит в том, чтобы начать работы на максимальном количестве объектов. Выделенные средства необходимо оприходовать до конца 2022 года. Это позволит нам ходатайствовать о новой порции денег.

— Что мы начнем строить в ближайшее время?

— Мы начнем с виадуков и экодуков, контактных электролиний, газовых трасс и т. д. Это необходимые звенья в проекте, которые позволяют нам использовать уже выделенные средства, чтобы воспользоваться новыми.

— Скептики считают, что мы распыляемся по мелочам, которые нам не понадобятся в случае, если этот проект не будет реализован.

— Этот проект будет реализован! Даже Хенрик Хололей (гендиректор Еврокомиссии по транспорту — прим.ред.) дал проекту оценку «4-».

— Но это ближе к тройке, не самая лучшая оценка…

— Конечно, можно было бы работать быстрее, но нужно учитывать то, что в Эстонии — демократия, у нас все вправе высказывать свое мнение, и это влияет на темпы реализации проекта.

Смотрите интервью в повторе!

Студия Postimees: что нужно делать, чтобы проект Rail Balticа не закрылся? Одежда ведущей: Диана Арно ФОТО: Pm