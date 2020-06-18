Таави Аас: это не ловушка, проект спасет Эстонию

- Я уверен в Rail Baltica больше, чем раньше
- Перспективы автотранспорта — туманны
- Верьте тем, кто смело смотрит в будущее
- Деньги необходимо использовать до конца 2022 года
Аудит Европейской контрольной палаты показал, что проект Rail Baltica рискует оказаться нереализованным. Эксперты пришли к выводу, что план экономически невыгоден и дорожает с каждым годом.
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.
Фрагмент беседы:
— Способны ли экономические власти Балтийских стран планировать многолетние проекты?
— Конечно, проблемы бывают. Последний аудит четко показал, что реализация всех больших инфраструктурных проектов сопряжена с определенными трудностями. Однако, аудит выявил, что наш проект — лучший в Европе. Это официально зафиксировано в документе.
— Когда построят дорогу, если принять во внимание все возникшие проблемы?
— Сейчас мы идем строго по графику, согласно которому дорога будет построена к 2026 году. Мы уложимся в эти сроки, даже если придется вносить коррективы в проект.
Кардинальных переделок уже не будет, потому что это невозможно и выбьет нас из графика. На пярнуском отрезке, согласно решению суда, требуется переделка маршрута. Проведем исследование, и все станет понятно. Возможно, ничего менять и не придется.
— Не станет ли Rail Baltica ловушкой для будущих поколений? Сможем ли мы содержать дорогую инфраструктуру?
— Конечно, это дорогое удовольствие. Уверен, что это не ловушка. Напротив, этот проект очень поможет Эстонии в будущем.
Если у нас не будет хорошего соединения с Европой, вот тогда у нас, действительно, возникнут проблемы. И это может загнать нас в ловушку.
Очевидно, что время грузового автотранспорта в Европе уходит. Всё очень быстро меняется. И если у нас не будет возможности использовать в направлении Европы железнодорожный транспорт, у нас точно возникнут проблемы. Сейчас я уверен в проекте Rail Baltica даже больше, чем раньше.
Европа переходит на зеленый стиль жизни, перспективы автотранспорта — туманны.
— А, может быть, мы хватаемся за Rail Baltica как за последнюю спасительную соломинку?
— Уверен, что Rail Baltica и станет спасением для нашей экономики. Без хорошего железнодорожного сообщения с Европой нам придется очень сложно.
— Кому следует все-таки верить: главе МВД Марту Хельме, который уже объявил о закрытии этого проекта, или таким оптимистам, как вы и ваше министерство?
— Я верю в этот проект. Знаю, что у этого проекта есть скептики и противники, причем большинство из них — не против проекта, а против маршрута. Многие хотят, чтобы дорога прошла через Тарту, кто-то ратует за то, чтобы была задействована старая трасса до Пярну и т. д.
— Так кому же нам верить? Марту Хельме или вам?
— Лучше верить тем, кто смело смотрит в будущее.
— А откуда тогда берутся подобные аудиты? Они же не рождаются на пустом месте…
— В таких аудитах всегда есть доля истины. Они подмечают риски: возможное удорожание проекта и отставание от графика. Нам остается только предпринять всё для того, чтобы таких проблем не возникло.
— Будете ли вы ускорять процесс строительства трассы?
— Непременно. Задача состоит в том, чтобы начать работы на максимальном количестве объектов. Выделенные средства необходимо оприходовать до конца 2022 года. Это позволит нам ходатайствовать о новой порции денег.
— Что мы начнем строить в ближайшее время?
— Мы начнем с виадуков и экодуков, контактных электролиний, газовых трасс и т. д. Это необходимые звенья в проекте, которые позволяют нам использовать уже выделенные средства, чтобы воспользоваться новыми.
— Скептики считают, что мы распыляемся по мелочам, которые нам не понадобятся в случае, если этот проект не будет реализован.
— Этот проект будет реализован! Даже Хенрик Хололей (гендиректор Еврокомиссии по транспорту — прим.ред.) дал проекту оценку «4-».
— Но это ближе к тройке, не самая лучшая оценка…
— Конечно, можно было бы работать быстрее, но нужно учитывать то, что в Эстонии — демократия, у нас все вправе высказывать свое мнение, и это влияет на темпы реализации проекта.
Смотрите интервью в повторе!
- Чем чревато для Rail Baltica заключение Европейской контрольной палаты?
- Можно ли рассчитывать на то, что финансирование со стороны ЕС продолжится?
- Способны ли экономические власти Балтийских стран планировать многолетние проекты?
- Проект дорожает как на дрожжах. Можно ли предполагать, что часть денег уходит не по назначению?
- В какой фазе находится строительство железной дороги?
Одежда ведущей: Diana Arno