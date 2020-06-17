В Кремле не комментируют законопроект об отмене документа, осуждающего пакт Молотова-Риббентропа

"Никак не могу прокомментировать. Мне неизвестно об этом", - сказал Песков журналистам в четверг в ответ на просьбу прокомментировать законопроект.

Законопроект в мае был внесен в Госдуму депутатом, лидером партии "Родина" Алексеем Журавлевым 27 мая. Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается признать недействующим на территории РФ постановление Съезда народных депутатом СССР от 24 декабря 1989 года N979-1 "О политической и правовой оценке советско-германского договора о нападении от 1939 года".

Журавлев настаивает, что Советский Союз подписал договор с гитлеровской Германией последним и исключительно в целях отсрочки начала агрессии против СССР, и что этот факт не вызывает никаких вопросов у международного сообщества. Кроме того, считает автор законопроекта, принятие постановления стало еще одним, дополнительным фактором начала распада Советского Союза и создало нормативную базу для дальнейших фальсификация вокруг истории Второй Мировой войны.