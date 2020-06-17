Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 июня.
Коронавирус
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1455 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,1% или две пробы дали положительный результат.
Иванову ночь стоит провести на свежем воздухе и не нужно собираться большой компанией в помещениях дачи, говорит руководитель научного совета по борьбе с Covid-19, профессор Ирья Лутсар, по словам которой, правило 2+2 нужно пересмотреть, поскольку люди его больше не соблюдают.
Несмотря на высокое число зараженных коронавирусом, смертность от COVID-19 в России низкая. Не все умершие попадают в статистику. Тому есть примеры. Но только ли в несовершенстве статистики дело?
Коронавирус: Пекин снова на карантине, власти пытаются предотвратить вторую волну.
Владельцы клубов обозначили их как бары и работали вопреки запретам правительства.
Другие новости
Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, сегодня утром в Пярнумаа произошло ДТП, в котором пострадали семь человек.
Синоптики рассказали, что погода уготовила жителям Эстонии на Иванову ночь.
Вывезли в лес, жестоко избили, стреляли: молодежная банда с богатым криминальным прошлым предстала перед судом.
Центристская партия должна перевести в госбюджет 110 000 евро.
Ансип об общеевропейском кредите: Эстонии нужно бороться за получение как можно большей суммы.
Одно из крупнейших предприятий Тырва Scandinavian Furniture OÜ на прошлой неделе подало заявление об объявлении банкротства.
Евростат: в Эстонии наблюдалась самая сильная дефляция.
По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, некоторые диванные аналитики прогнозируют, что сектор недвижимости сильно пострадает от глубокого кризиса, а кое-кто даже пообещал съесть свою шапку, если этого не случится, но в реальности восстановление пойдет быстрее, чем в прошлый раз, и для этого есть реальные предпосылки.