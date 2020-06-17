Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1455 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,1% или две пробы дали положительный результат.

Иванову ночь стоит провести на свежем воздухе и не нужно собираться большой компанией в помещениях дачи, говорит руководитель научного совета по борьбе с Covid-19, профессор Ирья Лутсар, по словам которой, правило 2+2 нужно пересмотреть, поскольку люди его больше не соблюдают.

Несмотря на высокое число зараженных коронавирусом, смертность от COVID-19 в России низкая. Не все умершие попадают в статистику. Тому есть примеры. Но только ли в несовершенстве статистики дело?

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Владельцы клубов обозначили их как бары и работали вопреки запретам правительства.

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