Владельцы клубов обозначили их как бары и работали вопреки запретам правительства

По распоряжению правительства ночные клубы были закрыты с начала чрезвычайного положения. В настоящее время разрешено открывать такие развлекательные заведения, как казино, бары, театры и кинотеатры. Крупные ночные клубы стали именовать себя барами, перерегистрировавшись в торговом реестре, чтобы уклониться от запрета на открытие и возобновить работу.

Заведение Cheers, известное среди жителей Вильянди как ночной клуб, открыло свои двери: по словам владельца, это скорее бар, чем клуб.

«Все же мы - бар, потому что клубы в несколько раз больше», - сказал Ахто Калда, владелец Cheers, добавив, что в торговом реестре заведение классифицировано как бар.

В настоящее время в Cheers нет вечеринок, певцов и танцпола. По словам владельца, это лаунж-бар с меньшим количеством сидячих мест.

Тартуское заведение Level до сих пор рекламирует себя как ночной клуб вопреки запретам правительства. В дополнение к вечеринкам, ночной клуб Tartu предлагает теплые булочки с корицей.

Клуб V, находящийся в помещении бывшего ночного клуба Red в Вильянди, выбрал другой путь. «Почему он не открыт? Сами знаете... Нельзя!», - ответил на вопрос о закрытии клуба владелец заведения Рамон Хярм. Владелец отметил, что не планирует перерегистрировать Club V в торговом реестре.

После нескольких попыток Sakala не смог связаться с владельцами старейшего ночного клуба Вильянди Club Lounge, но, по данным сайта, он открыт. В прошлые выходные там проводились дискотеки, а программа выступлений на эту пятницу и субботу уже доступна.

Согласно Krediidiinfo, сфера деятельности Club V и Club Lounge - это подача напитков, а сфера деятельности компании Cheers - это работа ресторанов и предприятий общественного питания. Согласно Регистру экономической деятельности, они могут являться либо предприятиями общественного питания, либо предприятиями розничной торговли. По словам Sakala, им невозможно зарегистрироваться в качестве ночного клуба.

После окончания чрезвычайной положения ночная жизнь в Вильянди восстановилась. По словам владельцев развлекательных заведений, им пришлось выводить людей из заведения, потому что помещения могут быть заполнены на 50%, максимальное число которых может составлять пятьдесят человек.

«За дверью пришлось остаться нескольким участникам праздника. Мы строго придерживаемся правил: 50 человек внутри, не больше», - сказал владелец Cheers.

Из распоряжений правительства и совета по здравоохранению ясно, что вечеринки и танцевальные вечера запрещены в ночных клубах и барах, однако заведения могут открывать свои двери.

Информацию подтвердил Эйке Кингсепп, советник по здравоохранению, заявивший, что вечеринки в ночном клубе считаются угрозой, а работа клубов - нет. «Вечеринки в ночном клубе с большим количеством людей в маленькой комнате не допускаются. Мы считаем это угрозой заражения», - пояснил Кингсепп, добавив, что все ночные клубы могут быть открыты, если в них не будет вечеринок.

Однако в законе не уточняется понятие ночного клуба. Кальви Мартин, заместитель мэра Вильянди, и Марко Коцар, глава юридической службы, не смогли точно определить, что означает ночной клуб и есть ли в Вильянди какой-либо из них. Мартен также сказал, что местные власти не обязаны проверять клубы и бары и соблюдать правила.