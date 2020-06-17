Названы лучшие в мире места для работы и бизнеса: упомянута и Эстония

Сингапур лидировал в рейтинге и в прошлом году. На втором месте лучших мест для работы и бизнеса стоит Дания, замыкает тройку Швейцария, передает Korrespondent.

Также в первую десятку вошли: Нидерланды, Гонконг, Швеция, Норвегия, Канада, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты.

Китай с 14-го места опустился на 20-е. Люксембург оказался на 14-м, на 17-м - Германия, на 19-м - Великобритания.

Эстония с 35-го места поднялась на 28-е. Финляндия оказалась на 13-м месте, Литва - на 31-м, а Латвия - на 41-м. Россия заняла 50-е место, а Украина - 55-е.

Замыкает список Венесуэла.

Всего в рейтинге 63 страны.