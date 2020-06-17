Опасно ли посещать пожилых близких, если карантин снимается? Отвечают эксперты

Пожилые люди подвергаются высокому риску развития фатальных осложнений после коронавируса. Несмотря на ослабление карантина во многих странах, возникает вопрос: насколько безопасно навещать пожилых людей?
В докладе, подготовленном Национальными академиями наук, инженерии и медицины (США), было установлено, что до пандемии примерно 24% взрослых в возрасте 65 лет и старше, которые живут самостоятельно, уже страдали от изоляции и одиночества, передает MedikForum.
Несмотря на то, что нет правительственных указаний относительно того, когда будет безопасно посещать близких людей в возрасте 65 лет и старше, каждый хочет сделать все возможное, чтобы свести к минимуму риск заражения их вирусом.
Прежде чем строить планы, подумайте о возрасте близкого человека, и о состоянии здоровья, которое у него было и есть в настоящее время.
Есть диабет, болезни сердца или высокое кровяное давление? Близкие должны взвесить риски, прежде чем планировать посещение. Центры США по контролю и профилактике заболеваний имеют список рекомендаций.
Меры защиты
Носите защиту - как минимум, маску для лица.
Если это возможно, наденьте также очки или солнцезащитные очки. Перчатки важны, особенно если вы выполняете поручения для человека и будете касаться вещей и продуктов.
Оставайтесь на улице, если это возможно.
Пусть визит будет коротким
«Если вы говорите через закрытое окно, это не имеет значения; в противном случае, чем дольше вы находитесь с человеком, тем выше риск», - говорит Арбадже. - «Около 15 минут являются точкой отсечения для того, что считается« длительным воздействием».