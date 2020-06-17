Опасно ли посещать пожилых близких, если карантин снимается? Отвечают эксперты

В докладе, подготовленном Национальными академиями наук, инженерии и медицины (США), было установлено, что до пандемии примерно 24% взрослых в возрасте 65 лет и старше, которые живут самостоятельно, уже страдали от изоляции и одиночества, передает MedikForum.

«У нас уже начался кризис одиночества, а эта пандемия широко распространила его», - сказала AARP Алисия Арбайе, специалист по гериатрической медицине и исследователь из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса.

Несмотря на то, что нет правительственных указаний относительно того, когда будет безопасно посещать близких людей в возрасте 65 лет и старше, каждый хочет сделать все возможное, чтобы свести к минимуму риск заражения их вирусом.

Прежде чем строить планы, подумайте о возрасте близкого человека, и о состоянии здоровья, которое у него было и есть в настоящее время.

Есть диабет, болезни сердца или высокое кровяное давление? Близкие должны взвесить риски, прежде чем планировать посещение. Центры США по контролю и профилактике заболеваний имеют список рекомендаций.

«Насколько это возможно, мы должны пытаться ограничить контакты с пожилыми людьми, чтобы обеспечить им максимальную безопасность», - сказала AARP гериатр Кристина Кистлер, доцент кафедры семейной медицины и гериатрии в Школе медицины Университета Северной Каролины.

Меры защиты

Носите защиту - как минимум, маску для лица.

Если это возможно, наденьте также очки или солнцезащитные очки. Перчатки важны, особенно если вы выполняете поручения для человека и будете касаться вещей и продуктов.

Оставайтесь на улице, если это возможно.

«Исследования показывают, что передача коронавируса на улице менее вероятна», - говорит AARP. «Это определенно менее вероятно, если вы остаться на расстоянии не менее 1,5 метра».

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