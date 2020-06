Почему так много путаницы вокруг бессимптомных случаев COVID-19

Симптомов нет. Пока

Путаница началась в январе, когда в медицинском журнале The New England Journal of Medicine сообщалось, что немецкий бизнесмен получил COVID-19 от коллеги, приехавшей из Шанхая. В сообщении говорится, что у коллеги не было никаких симптомов, пока она была в Германии. Некоторые эксперты восприняли этот отчет как первый признак того, что кто-то без симптомов (женщина из Шанхая) может передать коронавирус кому-то другому (ее немецкому коллеге).