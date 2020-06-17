Почему так много путаницы вокруг бессимптомных случаев COVID-19

До сих пор очень трудно понять, как часто люди без симптомов распространяют Covid-19, пишет Николь Ветсман в издании The Verge.
В январе этого года первые сообщения из Китая начали указывать на то, что люди, инфицированные коронавирусом, были заразны еще до того, как у них начали проявляться симптомы. Это необычное свойство для респираторного вируса, подобного этому, и оно обеспокоило экспертов по общественному здравоохранению во всем мире: ведь намного сложнее контролировать распространение болезни, если кто-то, у кого она есть, может передать ее до того, как узнает, что он болен.
С тех пор стало ясно, что люди, которые не чувствуют себя больными, могут заражать других людей. Однако ученые до сих пор не знают, как часто это происходит. А это важно для борьбы с пандемией: если всего несколько человек способны распространять COVID-19 при отсутствии симптомов, тот факт, что они оказались не учтены, вероятно, не окажет большого влияния на течение пандемии. Но если подобным образом заражать других способно большинство людей, важно выследить их всех.
В течение нескольких месяцев регулярно возникали пикировки относительного того, насколько вероятно, что люди без симптомов могут распространять COVID-19. Последняя перебранка возникла из-за расплывчатых комментариев эксперта Всемирной организации здравоохранения на пресс-конференции. После того, как эксперт предположил, что бессимптомная передача была «очень редкой», организация в конечном итоге заявила, что у них просто пока недостаточно информации.
Получить четкий ответ будет сложно. Требуется тщательная, скрупулезная детективная работа, чтобы выяснить, как часто люди переносят вирус без симптомов и какова вероятность того, что они передают его другим, чувствуя себя при этом здоровыми.
Такие исследования проводились несколько раз за последние несколько месяцев, говорит Марк Слифка, профессор вирусной иммунологии Орегонского университета здоровья и науки. Но этого недостаточно, и нам нужно гораздо больше данных для разрешения споров.
Симптомов нет. Пока
Путаница началась в январе, когда в медицинском журнале The New England Journal of Medicine сообщалось, что немецкий бизнесмен получил COVID-19 от коллеги, приехавшей из Шанхая. В сообщении говорится, что у коллеги не было никаких симптомов, пока она была в Германии. Некоторые эксперты восприняли этот отчет как первый признак того, что кто-то без симптомов (женщина из Шанхая) может передать коронавирус кому-то другому (ее немецкому коллеге).
Оказалось, однако, что у нее были слабые симптомы: она чувствовала, что его лихорадит, и ощущала себя уставшей, а также испытывала слабые боли во время этих встреч.
Первая проблема, с которой сталкиваются исследователи в отношении распространения вируса от людей без симптомов, отражена в ошибке NEJM: трудно сказать, действительно ли у кого-то нет никаких симптомов COVID-19 или у них просто очень легкие симптомы. На некоторые признаки COVID-19 можно легко не обратить внимания: человек, у которого слегка першит в горле, может и не посчитать, что он болен. Если ученые пытаются выяснить, является ли кто-то с положительным тестом симптоматическим больным или нет, они часто полагаются на слова этого человека о том, что он чувствует. Эти самооценочные симптомы могут быть неточными.
Если у кого-то действительно нет симптомов, следующим шагом является проверка того, развились ли у в конечном итоге. Многие исследования случаев COVID-19 регистрируют людей только один раз, когда их тесты изначально дают положительный результат. Если эти люди не чувствуют себя больными, их иногда классифицируют как «бессимптомных». У многих из них, тем не менее, в конечном счете развиваются симптомы, которые ученые классифицируют как «предсимптомные».
«Мы не должны использовать термин «бессимптомный», если только вы не вернетесь по крайней мере через 14 дней и не спросите этого человека: «С вами все еще все в порядке?», - говорит Слифка.
Чтобы получить достоверные данные о количестве людей с коронавирусом, которые действительно, действительно никогда не чувствовали себя больными, исследователи должны отслеживать их не менее 14 дней. Без этой долгосрочной информации эти данные бесполезны, говорят в открытом письме Муге Чевик, исследователь инфекционных заболеваний в университете Сент-Эндрюс, и другие исследователи.
Заразен или просто заражен
Как только ученые получат эти долгосрочные данные, они смогут начать проверять, как часто бессимптомные или предсимптомные люди действительно заражают других. Исследования показывают, что до развития симптомов у людей уже есть высокий уровень вируса в горле. Люди, у которых никогда не возникали симптомы, также имели копии вируса в носу и горле, показало одно исследование, но на более низких уровнях, чем люди, которые в конечном итоге почувствовали себя плохо.
Эти исследования показывают, что люди без симптомов теоретически могут передать инфекцию кому-то другому. У них есть копии вируса в носу и в горле, и эти копии могут попасть другому человеку через капли слюны или случайного чихания. Это не значит, однако, что такое действительно произойдет. Слифка отмечает, что количество вируса в носу человека является только косвенным способом определить, насколько этот человек заразен.
Тот, кто не чувствует себя больным, вероятно, не кашляет или чихает, говорит Абраар Каран, врач из Гарвардской медицинской школы, работающий над ответом на COVID-19. «Можно утверждать, что как только симптомы начнутся и вы будете больше кашлять, вы будете выделять больше дыхательных капель, что может усилить передачу инфекции», - говорит он.
Информация о количестве вируса, распространяющегося среди людей без симптомов, и оценки количества дыхательных капель, которые они производят, может быть использована для оценки того, как они могут распространять вирус. Это всего лишь модели, и они не дают прямого ответа на вопрос. Чтобы окончательно выяснить, действительно ли кто-то заразился COVID-19 от кого-то без симптомов, требуется детальное отслеживание и даже дополнительное тестирование.
Если группа людей регулярно проходит тестирование - как, например, в спортивной лиге -, проще воссоздать порядок, в котором инфекция передавалась от одного человека к другому и когда это происходило, говорит Каран. «Если этот игрок стал позитивным в этот день, а затем сыграл в игру, а другие игроки стали позитивными в четвертый и пятый дни, вы действительно можете это проследить», - говорит он.
Воссоздать события внутри семьи, где все были протестированы только один раз, сложнее. Если два члена семьи имеют положительный результат в один и тот же день, и у одного из них есть симптомы, а у другого нет, невозможно определить, в каком направлении распространяется вирус.
Чтобы утверждать, что человек заболел из-за того, что у кого-то был положительный результат теста, но не было симптомов, исследователи должны исключить все другие способы, которыми он мог заболеть, отметила в Твиттере эпидемиолог из Университета Флориды Натали Дин. Это трудно сделать в местах с высоким уровнем заражения. Если вирус циркулирует по сообществу, человек мог подцепить его, например, прикоснувшись к дверной ручке в общественном месте или в супермаркете.
Несколько исследовательских групп все же сумели разобраться во всем этом беспорядке. Одно из таких исследований проводилось среди людей, которые заразились вирусом во время работы в колл-центре в Южной Корее. В ходе расследования у некоторых работников были симптомы, у некоторых симптомы появились позже, а у некоторых симптомы никогда не развивались. Никто из тех, кто вступал в контакт с работниками, когда у них не было симптомов, не заразился вирусом. Другое детальное исследование, которое тщательно проследило путь заражения 157 человек с COVID-19 в Сингапуре, обнаружило, что только 10 были инфицированы теми, у кого еще не развились симптомы.
Нет правильных ответов
Полученные на первых порах данные свидетельствуют о том, что, даже если у них есть вирус в носу, люди, у которых еще нет симптомов или симптомы никогда не возникают, распространяют коронавирус реже, чем люди с симптомами. Тем не менее, эти исследования невелики, и их недостаточно, чтобы точно сказать, кто распространяет COVID-19, а кто вряд ли его распространит.
Они также не меняют то, что уже знают ученые: некоторые люди распространяют коронавирус до того, как у них появятся симптомы или они вообще не развиваются. До того, как появятся новые данные, этого будет достаточно, чтобы эксперты общественного здравоохранения рекомендовали всем носить маски, даже если они чувствуют себя хорошо, чтобы остановить распространение вируса. «Мы должны играть в эту игру максимально консервативно», - говорит Каран.
Коронавирус все еще очень нов, и ученым еще многое предстоит узнать о нем.
«Мы до сих пор это выясняем, у нас нет полной уверенности в точном масштабе распространения от предсимптомных случаев, или бессимптомных, или симптоматических, - говорит Каран. - Именно поэтому, хотя мы все еще изучаем пропорции передачи этих различных группировок, мы очень последовательно носим маски в ситуациях высокого риска».
Пока мы предпринимаем эти шаги, исследователи должны продолжать искать лучшие данные, говорит Слифка. В районах с низким уровнем COVID-19 официальные лица в сфере здравоохранения могут провести детальное отслеживание контактов, необходимое для выяснения того, заразился ли кто-то вирусом от кого-то без симптомов. Чем больше тестов штаты и города проводят, тем больше вероятность того, что люди, которые ходят вокруг, несут вирус без каких-либо симптомов.
«Мы должны следить за каждым из случаев, предсимптомным, бессимптомным и симптоматическим, и проверять уровень вторичной атаки, - говорит Слифка. - Тогда у нас будет ответ».