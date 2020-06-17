Почему так много путаницы вокруг бессимптомных случаев COVID-19

Воссоздать события внутри семьи, где все были протестированы только один раз, сложнее. Если два члена семьи имеют положительный результат в один и тот же день, и у одного из них есть симптомы, а у другого нет, невозможно определить, в каком направлении распространяется вирус.

Чтобы утверждать, что человек заболел из-за того, что у кого-то был положительный результат теста, но не было симптомов, исследователи должны исключить все другие способы, которыми он мог заболеть, отметила в Твиттере эпидемиолог из Университета Флориды Натали Дин. Это трудно сделать в местах с высоким уровнем заражения. Если вирус циркулирует по сообществу, человек мог подцепить его, например, прикоснувшись к дверной ручке в общественном месте или в супермаркете.

Несколько исследовательских групп все же сумели разобраться во всем этом беспорядке. Одно из таких исследований проводилось среди людей, которые заразились вирусом во время работы в колл-центре в Южной Корее. В ходе расследования у некоторых работников были симптомы, у некоторых симптомы появились позже, а у некоторых симптомы никогда не развивались. Никто из тех, кто вступал в контакт с работниками, когда у них не было симптомов, не заразился вирусом. Другое детальное исследование, которое тщательно проследило путь заражения 157 человек с COVID-19 в Сингапуре, обнаружило, что только 10 были инфицированы теми, у кого еще не развились симптомы.

Нет правильных ответов

Полученные на первых порах данные свидетельствуют о том, что, даже если у них есть вирус в носу, люди, у которых еще нет симптомов или симптомы никогда не возникают, распространяют коронавирус реже, чем люди с симптомами. Тем не менее, эти исследования невелики, и их недостаточно, чтобы точно сказать, кто распространяет COVID-19, а кто вряд ли его распространит.

Они также не меняют то, что уже знают ученые: некоторые люди распространяют коронавирус до того, как у них появятся симптомы или они вообще не развиваются. До того, как появятся новые данные, этого будет достаточно, чтобы эксперты общественного здравоохранения рекомендовали всем носить маски, даже если они чувствуют себя хорошо, чтобы остановить распространение вируса. «Мы должны играть в эту игру максимально консервативно», - говорит Каран.

Коронавирус все еще очень нов, и ученым еще многое предстоит узнать о нем.

«Мы до сих пор это выясняем, у нас нет полной уверенности в точном масштабе распространения от предсимптомных случаев, или бессимптомных, или симптоматических, - говорит Каран. - Именно поэтому, хотя мы все еще изучаем пропорции передачи этих различных группировок, мы очень последовательно носим маски в ситуациях высокого риска».

Пока мы предпринимаем эти шаги, исследователи должны продолжать искать лучшие данные, говорит Слифка. В районах с низким уровнем COVID-19 официальные лица в сфере здравоохранения могут провести детальное отслеживание контактов, необходимое для выяснения того, заразился ли кто-то вирусом от кого-то без симптомов. Чем больше тестов штаты и города проводят, тем больше вероятность того, что люди, которые ходят вокруг, несут вирус без каких-либо симптомов.