Ср, 17.06.2020
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В Эстонии стало на два бригадных генерала больше

Энно Мытс, которого президент повысила до звания бригадного генерала.

ФОТО: Arvet Mägi / Virumaa Teataja.

Сегодня президент Керсти Кальюлайд подписала указ о присвоении новых офицерских званий 160 служащим Сил обороны. Президент повысила до звания бригадных генералов главу Академии Сил обороны Энно Мытса и будущего главу Балтийского колледжа обороны Ильмара Тамма, пишет Postimees.

Звание капитана военно-морских сил присвоили главе флота ВМС Иво Вярку. Большая часть повышенных в звании – это окончившие различные курсы Академии Сил обороны служащие. Прапорщиками стали окончившие в мае срочную службу командиры резервных взводов.

В соответствии с Законом о военной службе, президент Кальюлайд присваивает офицерские звания по предложению командующего Силами обороны.

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