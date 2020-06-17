В Эстонии стало на два бригадных генерала больше

Сегодня президент Керсти Кальюлайд подписала указ о присвоении новых офицерских званий 160 служащим Сил обороны. Президент повысила до звания бригадных генералов главу Академии Сил обороны Энно Мытса и будущего главу Балтийского колледжа обороны Ильмара Тамма, пишет Postimees.
Звание капитана военно-морских сил присвоили главе флота ВМС Иво Вярку. Большая часть повышенных в звании – это окончившие различные курсы Академии Сил обороны служащие. Прапорщиками стали окончившие в мае срочную службу командиры резервных взводов.
В соответствии с Законом о военной службе, президент Кальюлайд присваивает офицерские звания по предложению командующего Силами обороны.