Сотни зараженных: на одной из крупнейших в Европе скотобоен вспышка коронавируса

Как сообщает газета Haller Kreisblatt, 16 июня власти округа Гютерсло организовали тестирование на коронавирус среди тысячи сотрудников предприятия. К 17 июня были получены результаты первых пятисот тестов. 400 из них оказались положительными. По словам главы административного округа Свена-Георга Аденауэра, он полагает, что результаты оставшихся пятисот тестов будут аналогичными.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, власти округа Гютерсло решили с 18 июня вновь закрыть все школы и детские сады, возобновившие с 15 июня ежедневную работу. При этом рестораны и спортивные заведения, предположительно, будут работать и дальше, пишет Haller Kreisblatt.