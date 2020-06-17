«Это верное и важное решение»: Ратас ответил на вопросы о финансировании партий

Депутат Рийгикогу Кая Каллас спросила премьер-министра, этично ли упразднение комиссии по надзору за финансированием партий и правильное ли это решение в свете последних событий. Юри Ратас ответил, что качество надзора за финансированием партий необходимо повысить. «Я все еще считаю, что это верное и важное решение», – сказал Ратас.

Он добавил, что передача дел Государственному контролю – выход на новый, более качественный уровень. «Я все еще придерживаюсь этого мнения. У них безусловно больше ресурсов. Любых ресурсов – финансовых и человеческих – и больше опыта», – сказал Ратас на инфочасе.

Он также дал пояснения касательно финансирования Центристской партии, рассмотрев как решение Государственного суда в отношении возврата пожертвования на сумму 110 100 евро, так и находящееся в производстве прокуратуры пожертвование на сумму 50 000 евро. «Эстония – правовое государство. Я доверяю всем органам защиты правопорядка. Разумеется, если за какое-то деяние назначено наказание, партия должна его понести», – прокомментировал премьер-министр решение Государственного суда.

Ратас также ответил на вопрос Яака Юске и Урве Тийдус о политической ответственности, на вопрос Марта Вырклаэва о планировании городского пространства, на вопрос Валдо Рандпере о борьбе с коррупцией и на вопрос Ээрика-Нийлеса Кросса о политической культуре. Премьер-министр ответил и на вопрос Лийны Керсна о психиатрической помощи молодежи.

Министр внутренних дел Март Хельме ответил на вопрос Таави Рыйваса о надзоре за финансированием партий. Рыйвас спросил, кто именно участвовал в подготовке законопроекта о реорганизации деятельности комиссии по надзору за финансированием партий. Министр внутренних дел ответил, что он хорошо информирован в этом вопросе и во многих других и дал свое согласие на рассмотрение этого законопроекта.

Министр внутренних дел Март Хельме также ответил на вопрос Аннели Аккерманн о коррупции и на вопрос Урмаса Круузе об использовании иностранной рабочей силы в сельском хозяйстве.