В Москве от новой болезни, вызванной коронавирусом, умер ребенок

В Морозовской больнице умерла двухлетняя Мария Паршикова, первоначальным диагнозом которой была болезнь Кавасаки, пишет Newsru.
После вскрытия выяснилось, что ребенок скончался от нового заболевания, вызванного коронавирусом, рассказала РИА "Новости" мать девочки Анна Паршикова.
Девочка поступила в приемное отделение вечером 18 мая, а 23 мая скончалась в реанимации. В крови ребенка обнаружили антитела, которые вырабатываются в острой фазе заболевания коронавирусом. По словам Паршиковой, во время эпидемии семья самоизолировалась на даче и не контактировала с зараженными. Однако в апреле вся переболели неким заболеванием, природу которого установить не удалось.
"У дочки поднялась температура под сорок. Мы были в Домодедовском районе, приехала местная скорая. Врачи заподозрили энтеровирусную инфекцию, сказали, ничего страшного, но если лихорадка продержится больше трех суток, надо вызывать бригаду опять. Через два дня Маруся начала бегать и скакать как обычно - будто рубильник дернули", - рассказала мать девочки. После этого со слабостью, ознобом и пониженной температурой слегли родители, а через три недели после выздоровления температура у ребенка снова подскочила до 39.
Вызвать скорую не удалось, а на третий день у ребенка сильно опух лимфоузел на шее, в связи с чем врач из поликлиники заподозрил мононуклеоз, для которого характерны лихорадка и воспаление лимфоузлов. А после того, как на ногах ребенка появилась сыпь, врачи предположили синдром Кавасаки или аллергическую реакцию на антибиотик. Болезнь Кавасаки характеризуется воспалением кровеносных сосудов, а также сыпью, отеком миндалин и пересыханием губ и поражает почти исключительно детей в возрасте до пяти лет.
Девочку отправили в Морозовскую больницу, где через неделю она скончалась. При этом, по словам матери, врачи не подтвердили болезнь Кавасаки и потом объяснили, что у нее был Кавасаки-подобный синдром, вызванный коронавирусом и приведший к обширному поражению внутренних органов.
"На днях по телевидению сказали, что в Москве нет ни одного ребенка с этим синдромом. Я была в ужасе. Вместо того чтобы предупредить родителей, дезинформируют многомиллионную аудиторию. Это преступление", - считает мать девочки, отмечая, что дети с этим диагнозом есть в том числе и в Морозовской больнице.
Заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников объяснил, что о мультисистемном воспалительном синдроме, который связан с коронавирусом и поражает детей, стало известно еще в начале весны. На сегодняшний день известно о 600 случаях заболевания у пациентов из Великобритании, Франции, США, Италии, один ребенок при этом погиб.
Эксперт рекомендовал обращать внимание на классические признаки синдрома Кавасаки. Они включают в себя лихорадку, изменение слизистых оболочек (красные губы, земляничный или малиновый язык), отек ладоней и ступней, конъюнктивит, увеличение лимфоузлов, особенно шейных, а также разнообразную сыпь. Другие особенности - снижение артериального давления и шок, понос, рвота, головные боли и симптомы менингита. При этом болезнь поражает детей в возрасте девяти-десяти лет, тогда как средний возраст пациентов с синдромом Кавасаки составляет два года.
По словам Овсянникова, синдром развивается через одну-шесть недель после перенесенной коронавирусной инфекции. При первых признаках такого заболевания необходимо ехать в стационар: поздняя госпитализация может стать причиной летального исхода. Кроме того, в ходе лечения и после выписки нужно делать УЗИ сердца, чтобы исключить аневризм коронарных артерий, как и при синдроме Кавасаки. Уточняется, что за все время пандемии в Морозовскую больницу отправили 13 детей с мультисистемным воспалительным синдромом, пятеро лежали в отделениях интенсивной терапии и реанимации. На сегодня большинство пациентов выздоровели.