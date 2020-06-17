В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом

После вскрытия выяснилось, что ребенок скончался из-за нового заболевания, вызванного коронавирусом, рассказала РИА "Новости" мать девочки Анна Паршикова.

Девочка поступила в приемное отделение вечером 18 мая, а 23 мая скончалась в реанимации. В крови ребенка обнаружили антитела, которые вырабатываются в острой фазе заболевания коронавирусом. По словам Паршиковой, во время эпидемии семья самоизолировалась на даче и не контактировала с зараженными. Однако в апреле вся семья переболела неким заболеванием, природу которого выяснить не удалось.

"У дочки поднялась температура под сорок. Мы были в Домодедовском районе, приехала местная скорая. Врачи заподозрили энтеровирусную инфекцию, сказали, ничего страшного - но, если лихорадка продержится больше трех суток, вызывайте бригаду опять. Через два дня Маруся начала бегать и скакать как обычно - будто рубильник дернули", - рассказала мать девочки. После этого со слабостью, ознобом и пониженной температурой слегли родители, а через три недели после выздоровления температура у ребенка снова подскочила до 39.

Вызвать скорую не удалось, а на третий день у ребенка сильно опух лимфоузел на шее, в связи с чем врач из поликлиники заявил о заболевании мононуклеозом, для которого характерны лихорадка и воспаление лимфоузлов. А после того, как на ногах ребенка появилась сыпь, врачи предположили синдром Кавасаки или аллергическую реакцию на антибиотик. Болезнь Кавасаки характеризуется воспалением кровеносных сосудов, а также сыпью, отеком миндалин и пересыханием губ, и поражает почти исключительно детей в возрасте до пяти лет.

Девочку госпитализировали в Морозовскую больницу, где она скончалась в течение недели. При этом, по словам женщины, врачи не хотели подтверждать у ребенка синдром Кавасаки, и только потом объяснили, что у нее был Кавасаки-подобный синдром, вызванный коронавирусом и приведший к обширному поражению внутренних органов.

"На днях по ТВ сказали, что в Москве нет ни одного ребенка с этим синдромом. Я была в ужасе. Вместо того чтобы предупредить родителей, дезинформируют многомиллионную аудиторию. Это преступление", - считает мать девочки, отмечая, что дети с этим диагнозом есть в том числе и в Морозовской больнице.

Заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников объяснил, что о мультисистемном воспалительном синдроме, который связан с коронавирусом и поражает детей, стало известно еще в начале весны. На сегодняшний день известно о 600 случаях заболевания у пациентов из Великобритании, Франции, США, Италии, один ребенок при этом погиб.

Эксперт рекомендовал обращать внимание на классические признаки синдрома Кавасаки. Они включают в себя лихорадку, изменения слизистых оболочек (красные губы, земляничный или малиновый язык), отек ладоней и ступней, конъюнктивит, увеличение лимфоузлов, особенно шейных, а также разнообразную сыпь. Другие особенности - снижение артериального давления и шок, понос, рвота, головные боли и симптомы менингита. При этом болезнь поражает детей девяти-десяти лет, тогда как средний возраст пациентов с синдромом Кавасаки составляет два года.