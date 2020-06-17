Рийгикогу принял закон о создании Департамента окружающей среды

За принятие закона проголосовали 63 депутата, против – шесть. Цель закона – объединить два ведомства, находящихся в сфере ведения Министерства окружающей среды: Департамент окружающей среды и Инспекцию по окружающей среде. За создаваемым ведомством сохранится название Департамента окружающей среды. Законопроект внесет изменения в Закон о Правительстве Республики и еще в 38 законов.

Объединение Департамента окружающей среды (отвечает за политику в сфере природопользования, охраны природы и радиационной безопасности) и Инспекции по окружающей среде (осуществляет экологический надзор) является частью государственной реформы. Объединение двух ведомств также позволит сэкономить средства, в первую очередь за счет более эффективного использования недвижимости и транспорта.