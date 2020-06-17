В Германии 30 лет шел эксперимент по усыновлению бездомных детей педофилами

Социальные службы Берлина закрывали на это глаза, поэтому скандал вокруг Кентлера разразился только в 2015 году, уже после смерти ученого. Сейчас же Университет Хильдесхайма представил финальное расследование по этому делу.

Профессор Гельмут Кентлер начал работать с молодежью еще в 1960-х, когда стал специалистом по образованию подростков в Евангелической академии во Франкфурте. Вскоре его назначили "первым педагогом" в некоммерческой ассоциации "Учебный центр для евангелической молодежи" в Шлирзе.

Теория Кентлера о необходимости эмансипации подростков принесла ему известность, и в 1966 году он стал помощником одного из самых известных немецких специалистов социальной педагогики Клауса Молленхауэра в Берлине. Там Кентлер вскоре возглавил отдел социальной педагогики, издал книгу "Родители учатся сексуальному воспитанию", а с середины 1970-х и до конца карьеры в 1996 году преподавал на курсах для педагогов в Ганновере.

Кентлера считают одним из самых заметных сторонников сексуального воспитания молодежи. Но он также стал известен после своей смерти как автор эксперимента по усыновлению подростков педофилами. Как писала газета Die Tageszeitung, Кентлер начал проводить его еще в конце 1960-х: в эксперименте участвовали бездомные мальчики от 13 до 15 лет, которых профессор надеялся таким образом "ресоциализировать" и ускорить процесс их взросления.

Результаты первых экспериментов Кентлер в 1988 году назвал успешными. Он был уверен, что сексуальные отношения между приемными отцами и усыновленными мальчиками не несут никакого вреда. И обосновывал свой эксперимент тем, что у опекунов должна быть причина заботиться о беспризорных подростках. По его мнению, сексуальный интерес является именно такой причиной.

Умер профессор, сам живший с тремя приемными сыновьями, в 2008 году. После смерти Кентлера Die Tageszeitung назвала его "борцом" за эмансипацию. Организация по борьбе за гражданские права "Союз гуманистов", в которой состоял профессор, скорбела о потере "маяка" сексуального образования.

Спустя несколько лет после смерти Кентлера о его жизни и работе начали писать совсем по-другому. В 2013 году политолог Франц Вальтер заявил, что профессор играл ключевую роль в движении педофилов, писала газета Hannoversche Allgemeine.

Через два года сенат Берлина организовал расследование эксперимента Кентлера, который сенатор по вопросам образования Сандра Шеерес, по данным таблоида B.Z.Berlin, назвала "преступлением под ответственностью государства". Результаты исследования показали, что эксперимент действительно имел место. Но подробностей о числе жертв и его продолжительности известно не было, сообщала Der Tagesspiegel. Авторам удалось поговорить с одним из участников эксперимента, который рассказал, что до сих пор не оправился от психологической травмы. Власти открыли особую горячую линию для тех, кого еще могли коснуться такие опыты.

В последующих исследованиях выяснилось, что опыты продолжались с 1960-х и по крайней мере до начала 2000-х. Сотрудники Университета Хильдесхайма в нынешней работе изучили документы и записи интервью с жертвами эксперимента. Они выяснили, что речь идет о целой сети в сфере образования, включая сенат Берлина, где педофилию "принимали, поддерживали и защищали".