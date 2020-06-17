Swedbank обратился к клиентам с просьбой

В ночь на четверг возможны сбои в работе электронных каналов Swedbank, сообщает сайт банка.
В связи с плановыми работами по обслуживанию IT-систем 18 июня с 00.00 до 04.30, то есть в ночь со среды на четверг, могут возникать сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank, сообщает банк.
Банк приносит извинения в связи с возможными неудобствами и просит запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали банковским операциям клиента.
При возникновении вопросов можно обращаться к консультантам банка по круглосуточно работающему телефону 6 310 310.