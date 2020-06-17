Swedbank обратился к клиентам с просьбой

В связи с плановыми работами по обслуживанию IT-систем 18 июня с 00.00 до 04.30, то есть в ночь со среды на четверг, могут возникать сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank, сообщает банк.