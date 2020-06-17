Нарвский Департамент социальной помощи вышел из карантина и переехал на новое место

В понедельник сотрудники нарвского Департамента социальной помощи вернулись на свои рабочие места. До этого две недели многие из них работали дома, поскольку у одной из сотрудниц тест показал наличие коронавируса. К среде департамент завершил переезд в новое здание на Мальми, 5а, который из-за коронавирусного кризиса пришлось откладывать дважды.
Переезд с двумя отсрочками из-за коронавируса
Департамент социальной помощи Нарвы почти в полном составе переехал в новые помещения - в дом на ул. Мальми, 5а, где когда-то располагался государственный Департамент социального страхования. Здание пустовало с 2016 года, в прежних помещениях департамент уже не умещался, и управа решила отдать ему всё здание на Мальми. Но переезд серьезно затянулся.
“Первым переехал директор. Я въехала сюда 30 декабря, одна”, - рассказала Елена Васильева, директор Департамента социальной помощи и член нарвской горуправы.
В январе переехали сотрудники, которые занимаются проблемами людей с недостатками здоровья. А переезд из прежних помещений на ул. Линда, 4 группы прожиточного пособия и бухгалтерии откладывали дважды. Первоначально они должны были переехать 1 апреля.
Но из-за того, что в это время уже действовало чрезвычайное положение, решили не нарушать работу и не осложнять переездом жизнь своим клиентам. После возвращения к нормальной работе снова начали паковать вещи, но опять вмешался коронавирус. Заболел муж одной из сотрудниц, работающий водителем-дальнобойщиком, и у нее самой тест также дал положительный результат, хотя симптомов не было. Департамент здоровья рекомендовал прекратить работу всего отдела на 14 дней.
“Замечательно, что мы как раз собирали коробки и не принимали клиентов. Но Департамент здоровья решил перестраховаться и на две недели нас закрыл”, - рассказала Елена Васильева.
Сотрудники стали работать из дома, кроме нескольких человек, которые точно не контактировали с зараженной работницей и ее коллегами. Почти все сотрудники прошли тестирование, новых случаев заражения не выявили. Карантин завершился 15 июня. И к 17 июня запланированный переезд, наконец, удалось провести.
“С сегодняшнего дня мы работаем в новом режиме, - сказала Елена Васильева. - На Линда, 4 работает только Отдел защиты детства. Все остальные подразделения департамента работают на ул. Мальми, 5а. На первом этаже работает инфопункт и группа, которая решает вопросы пожилых и вообще взрослых людей с недостатками здоровья. На втором этаже работает группа оформления прожиточного пособия. На третьем этаже - бухгалтерия и администрация”.
Место для Отдела защиты детства в новом здании также выделено, но его переезд ожидается зимой. Сложность в том, что нужно упаковать и перевезти внушительный бумажный архив, многие документы в котором по закону должны храниться 75 лет.
Парковка будет через месяц
Рядом с новым зданием департамента ведется строительство внутриквартальной дороги и парковки. Сейчас уложено основание из щебня, установлены бордюры и даже дорожные знаки, но асфальта нет. Также не доделаны некоторые участки тротуаров.
Директор Департамента городского хозяйства Нарвы Елена Скулачёва сообщила, что асфальтирование рядом с Мальми, 5а будет завершено в середине июля.
К новому зданию Департамента социальной помощи можно будет подъехать с улицы Линда или с улицы Пушкина от ДК “Ругодив”.
Чрезвычайное положение многому научило
С началом чрезвычайного положения работники социального департамента работали с клиентами в масках и перчатках. Также для каждого клиента, который пришел лично, обязательным требованием было надеть маску. Сейчас в связи с жаркой погодой для многих, особенно пожилых людей долго находиться в маске стало тяжело - начинаются приступы кашля, дыхание становится затрудненным. Поэтому “масочный режим” в департаменте отменили, а на каждый стол установили прозрачные экраны, которые разделяют работников и посетителей.
По словам Елены Васильевой, в департаменте провели анализ своих действий во время чрезвычайного положения и последующего двухнедельного карантина. Теперь, заверяет директор, в случае второй волны коронавируса, сотрудники могут сразу переключиться в особый режим работы.
На время кризиса пять сотрудников департамента, включая директора, получили мобильные телефоны, по которым круглосуточно принимали звонки горожан. Количество звонков поначалу росло в геометрической прогрессии, многим нужна была помощь социальных служб, но многие были очень встревожены и нуждались, скорее, в психологической помощи.
В самое “горячее” время помогли волонтеры Красного креста, которые по заявкам социальных работников доставляли продукты и лекарства 50-60 пожилым людям, которые предпочитали не выходить из дома или просто не могли ходить в магазины. Резко выросло и количество нарвитян, которые получали от центра социальной работы горячее питание на дому - с 20 до 89 порций в день. Также 20-25 продуктовых наборов выдавал Продуктовый банк.
За время чрезвычайного положения количество безработных в Нарве увеличилось на тысячу человек, отмечает Елена Васильева, некоторым сразу понадобилась продуктовая помощь. Отдельной сложностью стала доставка через закрытые границы продуктовой помощи от ЕС для примерно 500 семей. Набор из 18 кг продуктов от ЕС ежегодно получают малообеспеченные семьи.
На социальную сферу повлияло также то, что многие семьи постоянно сидели дома. Школьникам во время чрезвычайного положения социальные службы выдали 30 компьютеров, 10 смартфонов, другие устройства для обучения на дому. Но при этом выросло и количество случаев домашнего насилия, в которых разбирались и полицейские, и социальные работники.
В целом, отмечает Елена Васильева, кризис научил социальные службы гораздо более тесно сотрудничать между собой, с городскими организациями и с предприятиями, которые оказывают жизненно важные услуги.