Нарвский Департамент социальной помощи вышел из карантина и переехал на новое место

Переезд с двумя отсрочками из-за коронавируса

Департамент социальной помощи Нарвы почти в полном составе переехал в новые помещения - в дом на ул. Мальми, 5а, где когда-то располагался государственный Департамент социального страхования. Здание пустовало с 2016 года, в прежних помещениях департамент уже не умещался, и управа решила отдать ему всё здание на Мальми. Но переезд серьезно затянулся.

“Первым переехал директор. Я въехала сюда 30 декабря, одна”, - рассказала Елена Васильева, директор Департамента социальной помощи и член нарвской горуправы.

В январе переехали сотрудники, которые занимаются проблемами людей с недостатками здоровья. А переезд из прежних помещений на ул. Линда, 4 группы прожиточного пособия и бухгалтерии откладывали дважды. Первоначально они должны были переехать 1 апреля.

Но из-за того, что в это время уже действовало чрезвычайное положение, решили не нарушать работу и не осложнять переездом жизнь своим клиентам. После возвращения к нормальной работе снова начали паковать вещи, но опять вмешался коронавирус. Заболел муж одной из сотрудниц, работающий водителем-дальнобойщиком, и у нее самой тест также дал положительный результат, хотя симптомов не было. Департамент здоровья рекомендовал прекратить работу всего отдела на 14 дней.

“Замечательно, что мы как раз собирали коробки и не принимали клиентов. Но Департамент здоровья решил перестраховаться и на две недели нас закрыл”, - рассказала Елена Васильева.

Сотрудники стали работать из дома, кроме нескольких человек, которые точно не контактировали с зараженной работницей и ее коллегами. Почти все сотрудники прошли тестирование, новых случаев заражения не выявили. Карантин завершился 15 июня. И к 17 июня запланированный переезд, наконец, удалось провести.

“С сегодняшнего дня мы работаем в новом режиме, - сказала Елена Васильева. - На Линда, 4 работает только Отдел защиты детства. Все остальные подразделения департамента работают на ул. Мальми, 5а. На первом этаже работает инфопункт и группа, которая решает вопросы пожилых и вообще взрослых людей с недостатками здоровья. На втором этаже работает группа оформления прожиточного пособия. На третьем этаже - бухгалтерия и администрация”.

Место для Отдела защиты детства в новом здании также выделено, но его переезд ожидается зимой. Сложность в том, что нужно упаковать и перевезти внушительный бумажный архив, многие документы в котором по закону должны храниться 75 лет.

Время работы нарвского Департамента социальной помощи на новом месте. ФОТО: Николай Андреев

Парковка будет через месяц

Рядом с новым зданием департамента ведется строительство внутриквартальной дороги и парковки. Сейчас уложено основание из щебня, установлены бордюры и даже дорожные знаки, но асфальта нет. Также не доделаны некоторые участки тротуаров.

Директор Департамента городского хозяйства Нарвы Елена Скулачёва сообщила, что асфальтирование рядом с Мальми, 5а будет завершено в середине июля.