В Европе самых больших успехов в повышении безопасности движения добилась Эстония

Европейская награда, ежегодно вручаемая за прогресс в безопасности на дороге (Road Safety PIN Award for Outstanding Progress in Road Safety) Европейским советом по безопасности дорожного движения ETSC, в этом году досталась Эстонии. По уровню смертности на дорогах Эстония приблизилась к Нидерландам – европейскому лидеру в области безопасности дорожного движения.

Как отмечается в отчете ETSC, ни одна участвующая в программе страна не достигнет к 2020 году намеченных целей, но хуже всех с реализацией пунктов программы справляются Румыния и Болгария.