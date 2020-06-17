Ср, 17.06.2020
"Я бы не сказал, что это такая маленькая зарплата, от которой все эстонцы убегают". Юри Ратас
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В Европе самых больших успехов в повышении безопасности движения добилась Эстония

Шоссе. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Эстония удостоилась награды за достижения в области безопасности дорожного движения в 2020 году, передает Rus.ERR.

Европейская награда, ежегодно вручаемая за прогресс в безопасности на дороге (Road Safety PIN Award for Outstanding Progress in Road Safety) Европейским советом по безопасности дорожного движения ETSC, в этом году досталась Эстонии. По уровню смертности на дорогах Эстония приблизилась к Нидерландам – европейскому лидеру в области безопасности дорожного движения.

Как отмечается в отчете ETSC, ни одна участвующая в программе страна не достигнет к 2020 году намеченных целей, но хуже всех с реализацией пунктов программы справляются Румыния и Болгария.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, долгосрочного и устойчивого положительного эффекта удалось добиться благодаря комплексному подходу в трех основных сферах системы дорожного движения – это участники дорожного движения, транспортные средства и инфраструктура.

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