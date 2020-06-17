Продажи автомобилей в Европе упали более чем вдвое

Причиной обвала рынка третий месяц подряд стала эпидемия коронавируса, которая привела к падению спроса и закрытию автозаводов на карантин. В конце апреля ряд автопроизводителей объявил о возобновлении производства в Европе, и майские продажи машин оказались заметно выше апрельских, но ниже мартовских.

Сильнее всего продажи машин упали в Великобритании (-89%), Хорватии (-76,2%), Португалии (-74,7%), Исландии (-74,4%) и Испании (-72,7%). Меньше всего упали продажи автомобилей на Кипре, в Бельгии, Австрии, Словении и Норвегии - в этих странах рынок сократился на 29,4%-39%.

Больше всего автомобилей в мае удалось реализовать группе Volkswagen (155,8 тыс. машин, -56,7%). За ней следуют концерн PSA (95,4 тыс. машин, -59,7%), Renault (71,4 тыс. машин, -53,7%), Hyundai (42,5 тыс. машин, -54,3%), BMW (39,6 тыс. машин, -57%) и Daimler (39 тыс. машин, -55,2%).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае составили 63 033 автомобиля. Этот показатель заметно вырос относительно апреля, но по сравнению с маем 2019 года продажи упали на 51,8%. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи составили 478 135 машин, сократившись на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.