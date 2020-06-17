Пярнуские отели забиты до отказа: руководители гостиниц отмечают новый тренд среди туристов

Менеджеры гостиничных заведений летней столицы, спа-салонов и бутик-отелей, как больших, так и малых, единогласно подтвердили, что прошедшие выходные были чрезвычайно радостными для компаний: заполняемость составила около 100 процентов. Кажется, людям действительно надоело сидеть дома: 66% и более клиентов были эстонцами, скромный дополнительный вклад внесли латыши и финны.

Руководители гостиничных учреждений сошлись в том, что касается планирования отдыха. Более правильного планирования, поскольку клиенты бронируют в последнюю минуту.

В отеле Wasa Resort заполняемость была максимальной, поэтому свободных мест не было. "Иванов день будет таким же - с этих выходных до праздника Победы будет большой спрос, и у нас останется всего несколько свободных мест", - сказала менеджер по продажам отеля Ангелика Райд, по словам которой, почти две трети гостей были жителями Эстонии, остальные приехали из Латвии и Финляндии.

Также в Wasa приезжают литовцы. "Чувствуем, что в Эстонии набирает обороты внутренний туризм, и люди планируют это лето провести на родине. Видно, что гости наслаждаются отдыхом и начинающимся пярнуским летом: уже во время пребывания в отеле думают о следующем приезде и часто делают на месте новое бронирование, чтобы приехать снова", - сказала она.

Руководитель Estonia Spa Hotels Андрус Альяски порадовался, что в выходные все места в обоих спа-отелях Estonia были практически распроданы. "Заполняемость Resort Hotel & Spa в субботу составила 98 процентов, а Medical Spa & Hotel - 81 процент. На данный момент количество отдыхающих из Эстонии составляет 90 процентов, также дорогу в Пярну заново открыли для себя латыши и финны", - уточнил он. В отеле Estonia еще есть комнаты на Иванов день, но, по словам Альяса, они быстро заполняются. "Последний тренд заключается в том, что решения об отдыхе принимаются за пару дней, также увеличилась доля посетителей walk-in", - Альяс считает изменением в этом сезоне то, что отдыхающие приезжают в ​​отель без предварительного бронирования.

"Бронирование идет в хорошем темпе, но мы все еще далеки от обычной ситуации, когда почти все лето распродано к Иванову дню. Поэтому работу по продажам этим лето нужно выполнять особенно интенсивно. В более отдаленной перспективе мы очень надеемся на восстановление финского рынка, потому что без финнов туристическему сектору Пярну будет очень трудно, особенно в низкий сезон", - сказал Альяс.

У Hedon Spa & Hotel также все распродано в основном местным туристам.