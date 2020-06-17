Пярнуские отели забиты до отказа: руководители гостиниц отмечают новый тренд среди туристов

Департамент здоровья сообщил о конце чрезвычайного положения, и в эти выходные гостиничные учреждения Пярну заполнились отдыхающими. Большинство тех, кто ночевал в гостиницах, были внутренними туристами, пишет Pärnu Postimees.
Менеджеры гостиничных заведений летней столицы, спа-салонов и бутик-отелей, как больших, так и малых, единогласно подтвердили, что прошедшие выходные были чрезвычайно радостными для компаний: заполняемость составила около 100 процентов. Кажется, людям действительно надоело сидеть дома: 66% и более клиентов были эстонцами, скромный дополнительный вклад внесли латыши и финны.
Руководители гостиничных учреждений сошлись в том, что касается планирования отдыха. Более правильного планирования, поскольку клиенты бронируют в последнюю минуту.
В отеле Wasa Resort заполняемость была максимальной, поэтому свободных мест не было. "Иванов день будет таким же - с этих выходных до праздника Победы будет большой спрос, и у нас останется всего несколько свободных мест", - сказала менеджер по продажам отеля Ангелика Райд, по словам которой, почти две трети гостей были жителями Эстонии, остальные приехали из Латвии и Финляндии.
Также в Wasa приезжают литовцы. "Чувствуем, что в Эстонии набирает обороты внутренний туризм, и люди планируют это лето провести на родине. Видно, что гости наслаждаются отдыхом и начинающимся пярнуским летом: уже во время пребывания в отеле думают о следующем приезде и часто делают на месте новое бронирование, чтобы приехать снова", - сказала она.
Руководитель Estonia Spa Hotels Андрус Альяски порадовался, что в выходные все места в обоих спа-отелях Estonia были практически распроданы. "Заполняемость Resort Hotel & Spa в субботу составила 98 процентов, а Medical Spa & Hotel - 81 процент. На данный момент количество отдыхающих из Эстонии составляет 90 процентов, также дорогу в Пярну заново открыли для себя латыши и финны", - уточнил он. В отеле Estonia еще есть комнаты на Иванов день, но, по словам Альяса, они быстро заполняются. "Последний тренд заключается в том, что решения об отдыхе принимаются за пару дней, также увеличилась доля посетителей walk-in", - Альяс считает изменением в этом сезоне то, что отдыхающие приезжают в отель без предварительного бронирования.
"Бронирование идет в хорошем темпе, но мы все еще далеки от обычной ситуации, когда почти все лето распродано к Иванову дню. Поэтому работу по продажам этим лето нужно выполнять особенно интенсивно. В более отдаленной перспективе мы очень надеемся на восстановление финского рынка, потому что без финнов туристическему сектору Пярну будет очень трудно, особенно в низкий сезон", - сказал Альяс.
У Hedon Spa & Hotel также все распродано в основном местным туристам.
"Этот период Иванова дня кажется таким же, как всегда. Трудно сказать больше о заполняемости, потому что клиенты бронируют в последнюю минуту", - сказал генеральный директор Hedon Spa & Hotel Сари Сопанен. "Если обычно летом у нас доля эстонцев и финнов примерно одинаковая, то этим летом доля эстонцев может возрасти. Очень сложно предсказать конечный результат на все лето - бронируют много, но еще есть места, которые можно предложить. Кажется, лето может быть хорошим, учитывая обстоятельства. К сожалению, не таким хорошим, как в предыдущие годы - но мы в Hedon снова можем предложить местным работу и замечательные удовольствия гостям", - порадовался Сопанен.
По словам руководителя отеля Villa Ammende Свена-Эрика Вольберга, в выходные все было распродано, 80 процентов гостей были эстонцами, помимо финнов также останавливались проживающие в Эстонии и Латвии иностранцы.
"Стопроцентной заполняемости частично поспособствовало то обстоятельство, что мы заканчиваем растянувшийся из-за кризиса ремонт - еще не все номера выставлены на продажу. В дополнение к изменениям в помещениях мы обновляем весь наш сервис, чтобы стать еще более приятным место времяпрепровождения для внутренних туристов", - отмечает Вольберг, по его словам, большую часть работ успеют закончить к концу будущей недели.
"На Иванов день еще есть места, но в это время среди клиентов обычно больше иностранцев. Объем летних бронирований все еще ниже, чем в предыдущие годы, но поведение людей значительно изменилось - если раньше комнаты бронировали за несколько месяцев, теперь дожидаются четверга, чтобы забронировать выходные", - сказал Вольберг и посоветовал людям думать об этом заранее, чтобы обеспечить лучший выбор и цену. "Если оставляете на потом, то возможности могут быть не такими хорошими".
Как подтвердила директор по продажам и маркетингу Tervis Spaa Group Кармен Айзеншмидт, летом бронируют, как правило, непосредственно перед приездом и большинство отдыхающих из Эстонии. "В выходные дни, разумеется, намного больше людей, чем в будни - время покажет, изменится ли это в июле. Поскольку Иванов день - в этом году в очень хорошие выходные, это одновременно одни большие выходные". По словам Айзеншмидт, все группы клиентов были так называемыми индивидуальными клиентами, то есть туристические группы еще не путешествуют.
Также клиентов было в избытке в более приватных гостиничных заведениях летней столицы.
В расположенном в Старом городе отеле Frost Boutique на выходных все было распродано, большинство клиентов были жителями Эстонии. "Проходили соревнования по гольфу - каждое мероприятие привлекает много людей. У нас много постоянных клиентов, которые отдыхали у нас в прошлом году, а также сделали предварительный заказ на этот год", - сказала руководителя отеля-бутика Маре Лийдемаа.
Руководитель отеля Kurgo Villa Кати Микк довольна, что хорошая погода помогла привлечь людей в Пярну, и в субботу расположенные в прибрежном районе гостиничные учреждения были забиты до отказа.
"На эти выходные также много бронировали, последние номера еще в продаже", - сказала Микк, отметив, что комнат на Иванов день хватит. "У тех, кто хочет провести Иванов день в прибрежном районе у освежающего бассейна, еще есть такая возможность", - сказала Микк. "Конечно, есть еще те, кто бронирует отдых заранее, но их меньшинство. Окно бронирования составляет день или два, и многие просто спонтанно заходят в отель", - отметила Микк.
По данным Департамента статистики, прошлым летом в 90 гостиничных учреждениях Пярну было 2300 койко-мест. В этом апреле соответственно - 55 и 1900.