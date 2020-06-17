В Ляэне-Таллинне и волости Харку стал распространяться запах газа

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, в среду в департамент поступили многочисленные сообщения о запахе газа от жителей Таллиннских районов Ыйсмяэ, Какумяэ, Тискре и волости Харку.

По словам пресс-секретаря, запах напоминает запах газа, но в то же время измерительные приборы газа не установили. «Утечка на таком большом пространстве быть не может», - сказал пресс-секретарь, по словам которого спасатели стараются определить источник запаха.