Ср, 17.06.2020
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  • В Ляэне-Таллинне и волости Харку стал распространяться запах газа

В Ляэне-Таллинне и волости Харку стал распространяться запах газа

Спасатели пытаются установить источник запаха. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ants Liigus

В среду вечером в Ляэне-Таллинне и волости Харку стал распространяться запах газа, спасатели пытаются выяснить происхождение этого запаха.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, в среду в департамент поступили многочисленные сообщения о запахе газа от жителей Таллиннских районов Ыйсмяэ, Какумяэ, Тискре и волости Харку.

По словам пресс-секретаря, запах напоминает запах газа, но в то же время измерительные приборы газа не установили. «Утечка на таком большом пространстве быть не может», - сказал пресс-секретарь, по словам которого спасатели стараются определить источник запаха.

Запах не представляет опасности для людей, сказал пресс-секретарь.

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