Врач из коронавирусного отделения: у жителей Эстонии притупилось чувство опасности

По ее словам, по-прежнему следует быть осторожными, поскольку в действительности болезнь никуда не исчезла, а также до сих пор не существует эффективного лечения или вакцины. «В тех местах, где много людей в закрытом помещении, можно все-таки носить маску, например, в общественном транспорте», - советует врач.

«Мы не знаем, что нас ждет в будущем, но теперь у нас имеются знания — в этом смысле это хороший и познавательный опыт», - говорит Алисе Лилль и призывает жителей Эстонии быть ответственными, ведь правило 2+2 по-прежнему действует.

По ее словам, заболевание имеет странный характер в том смысле, что один человек может чувствовать несущественную боль в горле и иметь насморк, второй попадает в отделение интенсивной терапии и нуждается в искусственной вентиляции легких, а третий умирает. «Мы мало знаем об этой болезни и не можем предугадать, как она будет протекать. Да, в группе риска те люди, которые имеют сопутствующие заболевания, и жильцы домов призрения. Но и в случае более молодых пациентов мы не можем точено сказать, как у них будет протекать заболевание. При работе с пациентами в возрастной группе 45-50, в активном рассвете сил мы не можем ничего утверждать», - отмечает доктор.

Будущее зависит от поведения людей. «У нас две недели может быть ноль зараженных, но при открытии границ вирус можно привезти из-за границы», - говорит Алисе Лилль.

Восточно-Таллиннская центральная больница начала исследование

Во время кризиса Восточно-Таллиннская центральная больница начала когортное исследование пациентов с COVID-19, к которому уже присоединились Северо-Эстонская региональная больница, Ида-Вируская центральная больница и Курессаареская больница.

К исследованию привлечены положительные на вирус SARS-CoV-2 пациенты из всех вышеперечисленных медучреждений, которым потребовалась госпитализация. Участие приняли и те, кто был госпитализирован по другой причине, например, из-за травмы или необходимости находиться в полной изоляции.

«Акцент в исследовании, безусловно, сделан на детальный эпидемиологический анамнез пациентов. Далее мы подробно документируем состояние пациента во время прибытия в больницу и в течение лечения. В третьих, мы отдельно оцениваем рентген грудной клетки и компьютерную томографию пациентов», - рассказал менеджер по проектам исследовательского отделения Восточно-Таллиннской центральной больницы, врач-резидент Йоэль Лумпре.

Помимо исследования госпитализированных пациентов, для аналогичных целей проводится отдельное исследование рожениц с COVID-19. И хотя база данных в значительной степени схожа, для ясности эти два исследования были зарегистрированы по отдельности.

«Цель исследования, если говорить в общем, - оценка эпидемиологических показателей и кратко- и долгосрочных результатов. Это может показаться довольно масштабной целью, но так оно и есть — проспективное когортное исследование является инструментом для разработки гипотез в условиях пандемии», - сказал Лумпре, добавив, что исследование даст знания, что собой представляет вирус.

«Звучит простовато, но все верно. Большая часть обусловленных пандемией ограничений была связана с недостатком знаний. О нашей иммунной системе или о том, как этот вирус ведет себя в нашей популяции. Например, когда в начале чрезвычайного положения мы стали искать информацию, как долго вирус жизнеспособен на поверхностях, то нашли лишь одно оригинальное исследование. Всего одно! Думаю, больше и объяснять ничего не надо», - отметил Лумпре.