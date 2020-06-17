Стратегия Еврокомиссии: как ускорить разработку вакцины от коронавируса

«Это момент для науки и солидарности. Сейчас нет уверенности ни в чем, но я считаю, что мы сможем мобилизовать ресурсы, чтобы найти вакцину, чтобы победить этот вирус раз и навсегда. Мы должны быть готовы к производству и внедрению такой вакцины в Европе и мире. Эта вакцина станет прорывом в борьбе с коронавирусом и свидетельством того, чего могут достичь партнеры, когда мы объединяем наши умы, исследования и ресурсы. Европейский союз сделает все возможное, чтобы все народы мира имели доступ к вакцине, независимо от того, где они живут», - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен в официальном сообщение Еврокомиссии.

Комиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес добавила: «Совместная работа увеличит наши шансы на обеспечение доступа к безопасной и эффективной вакцине в необходимом масштабе и в максимально короткие сроки. Это обеспечит справедливый и равноправный доступ для всех на всей территории ЕС и во всем мире, тем самым предлагая наилучшую возможность найти стратегию постоянного выхода из кризиса, связанного с COVID-19. Это ЕС в лучшем его проявлении: объединение ресурсов, объединение усилий, достижение ощутимых результатов в повседневной жизни людей. Никто не в безопасности, пока все не будут в безопасности, и ничто не остановит нас в наших усилиях по защите ЕС и граждан мира».

Разработка вакцин - сложный и длительный процесс. В рамках сегодняшней стратегии Еврокомиссия будет поддерживать усилия по ускорению разработки и доступности безопасных и эффективных вакцин в сроки от 12 до 18 месяцев, если не раньше. Для выполнения этого сложного предприятия требуется проведение клинических испытаний параллельно с инвестированием в производственные мощности, чтобы иметь возможность производить миллионы или даже миллиарды доз успешной вакцины. Комиссия полностью мобилизована для поддержки усилий разработчиков вакцин в их усилиях.

Это не европейский вызов, а глобальный. Европейский союз не будет в безопасности, пока весь мир не получит доступ к вакцине, и поэтому ЕС и его члены несут ответственность за то и заинтересованы в том, чтобы сделать вакцину универсально доступной.

Важный шаг к скоординированным действиям между государствами-членами уже был предпринят в создании Альянса инклюзивных вакцин Францией, Германией, Италией и Нидерландами. Стратегия ЕС по вакцинам будет реализовывать совместный подход и в будущем.

Стратегия имеет следующие цели:

• Обеспечение качества, безопасности и эффективности вакцин.

• Обеспечение быстрого доступа к вакцинам для государств-членов и их населения при одновременном руководстве глобальными усилиями солидарности.

• Обеспечение справедливого доступа к недорогой вакцине как можно раньше.

Стратегия ЕС опирается на два столпа: