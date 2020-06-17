Поправка позволит лишать гражданства Эстонии за преступление против государства

На предстоящем в четверг заседании правительство рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность лишать гражданства Эстонии за совершение преступления против государства.
Правительство обсудит предложение Министерства внутренних дел дополнить закон о гражданстве положением, которое рассматривает совершение тяжких преступлений против государства в качестве новой основы для лишения гражданства, сообщила в среду BNS пресс-служба правительства.
Статья 28 дополняется новым пунктом, в соответствии с которым лицо, осужденное за государственную измену, шпионаж или террористические преступления, может быть лишено гражданства Эстонии.
Поправка вступит в силу в общем порядке.