Ср, 17.06.2020
Эстония движется к самому глубокому с 2009 года экономическому спаду. Михкель Нестор
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Поправка позволит лишать гражданства Эстонии за преступление против государства

Поправка позволит лишать гражданства Эстонии за преступление против государства

Eesti pass. 

ФОТО: Mihkel Maripuu

На предстоящем в четверг заседании правительство рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность лишать гражданства Эстонии за совершение преступления против государства.

Правительство обсудит предложение Министерства внутренних дел дополнить закон о гражданстве положением, которое рассматривает совершение тяжких преступлений против государства в качестве новой основы для лишения гражданства, сообщила в среду BNS пресс-служба правительства.

Статья 28 дополняется новым пунктом, в соответствии с которым лицо, осужденное за государственную измену, шпионаж или террористические преступления, может быть лишено гражданства Эстонии.

Поправка вступит в силу в общем порядке. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ