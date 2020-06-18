Результаты опроса Norstat: рейтинги партий стабилизировались

Согласно опросам, проведенным в период с 18 мая по 16 июня, за реформистов сейчас готов проголосовать 31,3% (+0,3% по сравнению с прошлой неделей) избирателей.

Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 25% (+0,2% по сравнению с прошлой неделей) опрошенных.

Консервативную народную партию поддерживают 16,6% (-0,2% по сравнению с прошлой неделей). За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 8,1 процента респондентов. За ней расположилась "Ээсти 200" (7,5%). "Отечество" поддерживает 5,5% респондентов. Зеленых поддерживают 2,8 опрошенных. У "Богатства жизни" и Свободной партии насчитывается 0,7 и 0,3% сторонников соответственно.

Правящую коалицию поддерживает 47,1 процента, а оппозицию 39,4% опрошенных.