Старейшина Ласнамяэ принимает сегодня жителей по телефону

Такой формат общения с жителями был внедрен немногим более двух месяцев назад. Предыдущие встречи показали, что звонящих интересуют самые разные вопросы, начиная с организации городского хозяйства и парковки в районе и заканчивая проведением культурных мероприятий.

“Если в ходе разговора мы понимаем, что решение проблемы, с которой к нам обратился звонящий, требует более тщательного изучения обстоятельств, то сразу же оговариваем дальнейшие действия», - пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет, добавив, что увеличение количества звонков свидетельствует о том, что людям важно иметь возможность обратиться со своими вопросами и проблемами к руководству района, избегая при этом прямого контакта.

Многие жители Ласнамяэ обращаются в управу посредством электронной почты и социальных сетей, но есть и те, кто не может, не умеет или не привык пользоваться этими средствами связи.

Старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет отвечает на звонки жителей по четвергам с 13 до 14 часов по телефону 645 7780. Предварительной регистрации не требуется. 25 июня и на протяжении всего июля приема жителей по телефону вестись не будет.