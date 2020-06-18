Старейшина Ласнамяэ сегодня принимает жителей по телефону

В четверг, 18 июня, старейшина Ласнамяэ Владимир Свет продолжит отвечать на звонки жителей района по телефону.
Такой формат общения был внедрен немногим более двух месяцев назад. Предыдущие встречи показали, что звонящих интересуют самые разные вопросы, начиная с организации городского хозяйства и парковки в районе и заканчивая проведением культурных мероприятий.
“Если в ходе разговора мы понимаем, что решение проблемы, с которой к нам обратился звонящий, требует более тщательного изучения обстоятельств, то сразу же оговариваем дальнейшие действия», - пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет, добавив, что увеличение количества звонков свидетельствует о том, что людям важно иметь возможность обратиться со своими вопросами и проблемами к руководству района, избегая при этом прямого контакта.
Многие жители Ласнамяэ обращаются в управу посредством электронной почты и социальных сетей, но есть и те, кто не может, не умеет или не привык пользоваться этими средствами связи.
Старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет отвечает на звонки жителей по четвергам с 13 до 14 часов по телефону 645 7780. Предварительной регистрации не требуется. 25 июня и на протяжении всего июля приема жителей по телефону вестись не будет.
Связаться с управой района Ласнамяэ всегда можно, задав вопрос по адресу электронной почты lasnamae@tallinnlv.ee, позвонив на инфономер 645 7700 или отправив сообщение на странице управы в Фейсбуке https://m.facebook.com/lasnamae.ru/