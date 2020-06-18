Таможенники изъяли свыше трех миллионов контрабандных сигарет

Об этом сообщил руководитель таможенного отдела департамента Ээрик Хелдна, по словам которого грузовик с литовским регистрационным номером приехал в Эстонию из Латвии и в тот же день должен был погрузиться на судно, идущее в Швецию.

Сотрудники таможенной службы проверили содержимое груза машины в порту Палдиски с помощью рентгеновской установки и обнаружили контрабанду в прицепе грузовика.

Таможенники провели полный досмотр машины и нашли в ней 3 160 000 сигарет марки Winston без акцизных марок.