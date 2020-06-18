Таможенники изъяли свыше трех миллионов контрабандных сигарет

В прошлые выходные сотрудники Налогово-таможенного департамента в ходе проверки в порту Палдиски обнаружили в одном из грузовиков 3 160 000 контрабандных сигарет.
Об этом сообщил руководитель таможенного отдела департамента Ээрик Хелдна, по словам которого грузовик с литовским регистрационным номером приехал в Эстонию из Латвии и в тот же день должен был погрузиться на судно, идущее в Швецию.
Сотрудники таможенной службы проверили содержимое груза машины в порту Палдиски с помощью рентгеновской установки и обнаружили контрабанду в прицепе грузовика.
Таможенники провели полный досмотр машины и нашли в ней 3 160 000 сигарет марки Winston без акцизных марок.
«Если бы эта партия контрабанды попала на черный рынок в Эстонии, то государство недополучило бы акцизный налог на сумму в 438 134 евро. Как показывают предшествующие случаи выявления контрабанды, через Эстонию сигареты пытаются тайком провезти в Скандинавию и в страны Западной Европы, поэтому идущие через порт Палдиски грузовики находятся под нашим особым вниманием», - отметил Хелдна.