Глава МИД Германии выступил за новую политику в отношении стран Восточной Европы

В качестве примера европейских стран, которым особенно нужна помощь в выходе из кризиса, он привел Италию и Испанию. Германия как страна с таким большим объемом экспорта выиграет от того, что дела в Европе будут идти хорошо, заявил Мас.

"Мост между Востоком и Западом"

В Европе есть много государств, которые с точки зрения политики безопасности устроены иначе, чем страны Западной Европы, сказал политик. Он при этом указал на воспоминания о Советском Союзе, перенесенные сейчас на Россию, о странах Балтии и Польше, которые чувствуют угрозу своей безопасности. Германия в этой ситуации может стать мостом в Европе между Востоком и Западом, считает Мас. Он выступил за новую политику в отношении стран Восточной Европы с тем, чтобы у них не было ощущения того, что они участники второго сорта.

Верховенство закона - один из принципов Европейского союза, подчеркивает Мас, говоря о Венгрии и Польше, которых обвиняют в нарушении этой нормы. По его словам, Германия во главе Совета ЕС может начать дискуссию о более сильной привязке соблюдения верховенства права к выделению Евросоюзом финансовой помощи отдельным странам.

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