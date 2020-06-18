Неужели хозяева съемных квартир в самом деле понизили цены?

«Во время чрезвычайной ситуации было высказано предположение, что цены на аренду квартир в столице упадут на 20-30 процентов, но в то время прогноз не нашел подтверждения. Однако теперь цифры говорят, что это похоже на правду», - комментирует руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

«Появление на так называемом свободном рынке квартир, которые ранее были популярны среди туристов, конкурировали с отелями и были предназначены для краткосрочной аренды, стало настоящим подарком местным арендаторам: теперь снять квартиру в Таллинне можно на четверть дешевле, чем раньше».

В мае столичные арендодатели в среднем просили за аренду однокомнатной квартиры в среднем 354 евро в месяц, за двухкомнатную квартиру - 514, за трехкомнатную квартиру - 787 и 1102 евро за аренду квартиры с четырьмя и более комнатами.