Неужели хозяева съемных квартир в самом деле понизили цены?

В мае собственники съемных квартир понизили цены почти на семь процентов. В годовом исчислении спад составил целых 17 процентов, свидетельствуют статистические данные портала недвижимости City24.
«Во время чрезвычайной ситуации было высказано предположение, что цены на аренду квартир в столице упадут на 20-30 процентов, но в то время прогноз не нашел подтверждения. Однако теперь цифры говорят, что это похоже на правду», - комментирует руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.
«Появление на так называемом свободном рынке квартир, которые ранее были популярны среди туристов, конкурировали с отелями и были предназначены для краткосрочной аренды, стало настоящим подарком местным арендаторам: теперь снять квартиру в Таллинне можно на четверть дешевле, чем раньше».
В мае столичные арендодатели в среднем просили за аренду однокомнатной квартиры в среднем 354 евро в месяц, за двухкомнатную квартиру - 514, за трехкомнатную квартиру - 787 и 1102 евро за аренду квартиры с четырьмя и более комнатами.
По состоянию на 1 июня цены квадратного метра предлагающейся внаем жилой площади в Таллинне были следующими:
- Хааберсти – 9,3 евро
- Кесклинн – 12,7
- Кристийне – 10,7
- Ласнамяэ – 7,4
- Мустамяэ – 11,4
- Нымме – 9,4
- Пирита – 10,7
- Пыхья-Таллинн – 11,3