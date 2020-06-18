Финальный матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен на 2022 год

Причиной переноса послужила цепная реакция сдвига мероприятий из-за пандемии коронавируса. УЕФА утвердил проведение оставшихся матчей плей-офф и финала нынешнего розыгрыша еврокубка в Португалии, хотя решающий матч изначально должен был пройти в Стамбуле.

Турецкий город получил право на проведение финала в 2021 году, а дата финала в Санкт-Петербурге также сместилась на один год - с 2021-го на 2022-й. Мюнхен примет свой финал ЛЧ в 2023 году, Лондон - в 2024-м.

Санкт-Петербург получил право принять финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 на стадионе "Газпром-Арена" в сентябре 2019 года. В начале лета 2021 года Северная столица также примет четыре матча чемпионата Европы: три игры группового раунда и одну из встреч 1/4 финала турнира.

Россия в третий раз примет финал еврокубка. В 1999 году в "Лужниках" определился обладатель Кубка УЕФА, в 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов.

Джорджо Маркетти в среду также подтвердил, что финал, полуфиналы и четвертьфиналы Лиги чемпионов текущего сезона пройдут в формате "Финала восьми" с 12 по 23 августа в Лиссабоне.

7 и 8 августа состоятся оставшиеся ответные игры 1/8 финала. Они пройдут либо на полях команд, которые изначально должны быть хозяевами, либо также в Лиссабоне. Данное решение будет принято в ближайшие недели.