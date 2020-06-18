Исследование: более 60% жителей Эстонии планируют потратить в отпуске до 400 евро

Более половины (52%) населения на отпуск не копят. 56% респондентов используют для отпускных расходов текущие доходы, 40% используют сбережения и 22% специально копят на отпуск. Женщины более целенаправленно собирают деньги на отпуск, а мужчины чаще, чем женщины используют для покрытия расходов на отпуск имеющиеся сбережения. Чаще всего собирают на отпуск люди в возрасте 50–59 лет (28%).

«Для таких крупных расходов, как траты на отпуск, копить деньги лучше заранее. Если распределять расходы, превышающие обычные, на несколько месяцев, то после возвращения из отпуска бюджет остается под контролем, и не будет никаких трудностей с выполнением финансовых обязательств», – сказала руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.

Использование кредита для отпускных расходов не очень распространено. Этот вариант используют 4% населения. Чаще кредитом пользуются жители в возрасте от 40 до 49 лет, которые зарабатывают более 1500 евро.

«Хотя экономическая ситуация из-за кризиса непростая, 65% населения не испытывают стресса в связи с предстоящим летним отдыхом. Те же, кто испытывает стресс, особенно обеспокоены возможными неожиданными расходами. Также есть беспокойство по поводу эмоциональных расходов и покупок, сделанных в отпуске, которые не были предусмотрены в бюджете», – пояснила Кати Воометс.

Больше всего подвержены стрессу в связи с летним отпуском люди, которые сами для себя являются работодателями, работники сферы обслуживания и торговли, студенты, а также разнорабочие и специалисты. Стресс в связи с расходами на отпуск испытывают и те, чей чистый доход не превышает 350 евро в месяц.

Опрос показал, что почти половина (48%) респондентов планируют потратить на развлечения меньше, чем в прошлом году. Планируется также тратить меньше на проживание, но на еду и транспорт – столько же, как и раньше. Этим летом почти треть населения планирует потратить на связанные с домом расходы, такие как ремонт, техническое обслуживание или садоводство, значительно больше, чем в прошлом году.

Согласно опросу, многие проведут отпуск дома или в поездках по Эстонии. Молодые люди в возрасте 18–29 лет (55%) предпочитают отдыхать дома. Проведение отпуска на даче или в сельской местности также наиболее популярно среди молодежи в возрасте 18–29 лет (47%), среди жителей Таллинна (40%) и среди людей с доходами выше среднего. 18% населения планируют провести часть своего летнего отдыха за границей. У одной пятой респондентов пока нет определённых планов летнего отдыха.

6% людей не планируют отдыхать летом. Среди них больше всего жителей Северо-Восточной Эстонии (14%), самозанятых (15%) и жителей с низкими доходами.

«При планировании летних расходов важно помнить, что отпускные – это не премия, а полученная заранее зарплата, на которую придется жить вдвое дольше, чем обычно. Во избежание необдуманных трат лучше вообще не снимать отпускные со счёта, а после отпуска забрать их в обычный день зарплаты», – рекомендует Кати Воометс.