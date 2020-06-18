Чт, 18.06.2020
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  • Покупатель земельного участка в Пярнуском уезде получит подарок

Не проспите ⟩ Покупатель земельного участка в Пярнуском уезде получит подарок

Kuuehektariline maalapp Pärnus.

ФОТО: City24

Покупателя земельного участка в Пярнумаа ждет заманчивое предложение, передает портал Kodustiil.

Недвижимость, расположенная на берегу реки в деревне Румба в Пярнумаа, идеально подходит для развития туризма, отдыха и постоянного проживания. Кроме земельного участка в цену входит внедорожник Nissan Navara 4X4, а также различные инструменты и электрический генератор.

Недвижимость в Пярнумаа.

ФОТО: City24

Общая площадь недвижимости, состоящей из четырех участков земли - шесть гектаров. Из строений на участках находятся: подлежащие сносу деревянный сарай и каменный амбар, а также построенный недавно домик дачного типа площадью 50 м2, где можно заночевать. Согласно детальной планировке на берегу реки можно построить три домика с причалами для лодок. 

Недвижимость в Пярнумаа.

ФОТО: City24

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24

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