Не проспите ⟩ Покупатель земельного участка в Пярнуском уезде получит подарок

Недвижимость, расположенная на берегу реки в деревне Румба в Пярнумаа, идеально подходит для развития туризма, отдыха и постоянного проживания. Кроме земельного участка в цену входит внедорожник Nissan Navara 4X4, а также различные инструменты и электрический генератор.

Общая площадь недвижимости, состоящей из четырех участков земли - шесть гектаров. Из строений на участках находятся: подлежащие сносу деревянный сарай и каменный амбар, а также построенный недавно домик дачного типа площадью 50 м2, где можно заночевать. Согласно детальной планировке на берегу реки можно построить три домика с причалами для лодок.