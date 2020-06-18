Фото ⟩ В Вильянди мужчина пошел купаться в озере и пропал

Дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Тийт Пийскоппель рассказал, что, по словам очевидцев, употреблявший алкоголь мужчина пошел купаться в озере и находился примерно в 20 метрах от берега. По словам Рийскоппеля, там довольно глубоко. На место прибыли спасатели, которые тут же приступили к поискам, но безрезультатно. «Поиски продолжатся утром», - добавил он.

Спасательный департамент напоминает, что купаться в состоянии опьянения крайне опасно, этого не стоит делать, но, к сожалению, с приходом жары такая пугающая тенденция среди жителей Эстонии наметилась. «Можно находиться у воды, но не лезть в нее. Если речь идет о компании, то хоть у кого-нибудь должен быть здравый смысл, что нельзя позволять идти купаться тому, кто пьян. Это событие дает возможность убедиться в верности этого суждения», - заключил Пийскоппель.