Bloomberg: для защиты Путина ветеранов отправили на карантин

Около 80 ветеранов Второй мировой войны, которые будут находиться рядом с президентом РФ Владимиром Путиным во время парада, отправлены на карантин. Об этом в среду, 17 июня, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Ветераны, по данным агентства, сейчас находятся в санатории, их поместили туда в рамках мер, которые принимаются для защиты президента от коронавируса, пишет DW. Их отправили на карантин за две недели до парада, который назначен на 24 июня.
В России зафиксировано более 550 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 7000 зараженных скончались.