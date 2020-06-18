Чт, 18.06.2020
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Bloomberg: для защиты Путина ветеранов отправили на карантин

Владимир Путин.

ФОТО: Alexei Nikolsky/Alexei Nikolsky/TASS

Около 80 ветеранов Второй мировой войны, которые будут находиться рядом с президентом РФ Владимиром Путиным во время парада, отправлены на карантин. Об этом в среду, 17 июня, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ветераны, по данным агентства, сейчас находятся в санатории, их поместили туда в рамках мер, которые принимаются для защиты президента от коронавируса, пишет DW. Их отправили на карантин за две недели до парада, который назначен на 24 июня.

В России зафиксировано более 550 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 7000 зараженных скончались.

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