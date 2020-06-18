Открыть счет в Swedbank теперь можно и без посещения конторы

Благодаря новому решению, вы можете открыть счет посредством видеозвонка, что избавляет от необходимости посещать банковскую контору. Путь нового клиента начинается на веб-сайте, где, нажав на кнопку «Стать клиентом», можно идентифицировать свою личность с помощью Smart-ID, Mobiil-ID или ID-карты. Затем необходимо заполнить анкету личных данных, после чего следует видеозвонок сотруднику банка. Для видеозвонка вы можете использовать свой телефон, планшет или компьютер. После видеозвонка сотрудник Swedbank предпримет необходимые шаги для анализа заявки. Затем будет принято решение об открытии счета и о предоставлении возможных дополнительных услуг. Открытие счета занимает около 20 минут и этой возможностью может воспользоваться каждый, независимо от времени и места.

«Цифровой способ открытия счета – логичный и долгожданный шаг на пути повышения доступности наших услуг. До сих пор открытие счета оставалось одной из немногих операций, которые требовали визита в банковскую контору. Теперь клиент может сделать это, не выходя из дома. При желании можно открыть счет и в конторе. Новое решение – лишь один из вариантов, клиент же всегда может решить, какой способ открытия счета ему больше нравится», – говорит директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс.

Заявление может быть заполнено на сайте Swedbank в любое удобное время суток, а видеозвонок с клиентом осуществляется в рабочие дни с 9 до 17:00.