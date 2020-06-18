Магазины Prisma временно меняют график работы

В период с 19 по 23 июня все девять магазинов Prisma, действующих в Эстонии, будут работать круглосуточно. Если обычно в режиме 24/7 работают пять магазинов Prisma, перед Ивановой ночью круглосуточно открыты двери и Rocca al Mare, Kristiine и Vanalinna Prisma в Таллинне, и Annelinna Prisma в Тарту.
По словам оперативного директора Prisma Peremarket Теэму Кильпия, в этот период спрос на продовольственные товары увеличивается в несколько раз. «Праздничный период – время интенсивной работы для Prisma. Мы хотим, чтобы наши клиенты и в Иванову ночь могли быстро и удобно купить то, что им нужно», – отметил Кильпия.
По словам директора по ассортименту Prisma Peremarket Каймо Нийтару, в этом году перед Ивановой ночью хитами продаж, безусловно, станут мясные продукты отечественного производства, шашлыки и мясо на гриле. «А также филе лосося, арбуз, огурец, помидор и древесный уголь. Все больше и больше людей начали употреблять безалкогольные напитки во время Ивановой ночи», - сказал Нийтару.