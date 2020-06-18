Магазины Prisma временно меняют график работы

По словам оперативного директора Prisma Peremarket Теэму Кильпия, в этот период спрос на продовольственные товары увеличивается в несколько раз. «Праздничный период – время интенсивной работы для Prisma. Мы хотим, чтобы наши клиенты и в Иванову ночь могли быстро и удобно купить то, что им нужно», – отметил Кильпия.