Преступники попытались обмануть Кассу страхования от безработицы на 100 000 евро

Компенсация заработной платы является одной из важнейших запущенных программ кризисной помощи, которая в трудные времена гарантирует доход работникам и позволяет работодателю не прекращать свою деятельность и не увольнять коллектив. По сути речь идет о деньгах, которые направлены нуждающимся, пишет Postimees.

Через несколько месяцев выяснилось, что с целью получения компенсаций были придуманы различные нахальные мошеннические схемы. Например, на работу оформляли людей, чьи личные данные, согласно подозрением, в некоторых случаях были куплены. Поступали сообщения и о том, что при ходатайстве о получении компенсации заработной платы были использованы личные данные людей, которые на самом деле не работали на конкретном предприятии.

Сумма, которую, по предварительным оценкам, пытались выманить посредством всевозможных ходатайств, составляет 100 000 евро. Касса страхования от безработицы их не выплатила. Вчера на основании собранных доказательств Касса страхования от безработицы обратилась в Пыхьяскую окружную прокуратуру.