Почему неграждане платят больше?

Прежде всего, необходимо различать понятия ID-карты и карты вида на жительство.

Что такое карта вида на жительство и кому она выдается?

Карта вида на жительство является удостоверяющим личность документом, который выдается иностранцам, ходатайствующим о предоставлении вида на жительство или права на жительство в Эстонии, а также проживающим в Эстонии на основании вида или права на жительство лицам, не являющимся гражданами Европейского Союза.

Что такое ID-карта?

ID-карта является документом, удостоверяющим личность. Начиная с 15-летнего возраста ID-карта для гражданина Эстонии является обязательным удостоверяющим личность документом. С помощью ID-карты гражданин Эстонии может путешествовать в государствах Европейского Союза и Европейской экономической зоны. ID-карта выдается также гражданину Европейского Союза, проживающему в Эстонии на основании вида на жительство.

В чем отличие между удостоверением личности (ID-картой) и картой вида на жительство?

Функциональность использования удостоверения личности и карты вида на жительство для использования электронных услуг та же самая. Основное отличие состоит в том, что с выдающимся гражданам Эстонии удостоверением личности можно путешествовать в пределах Европейского Союза, а с картой вида на жительство за пределами Эстонии путешествовать нельзя.

Согласно ч. 1 ст. 272 Закона о государственной пошлине, за рассмотрение заявления о выдаче удостоверения личности взимается государственная пошлина в размере 25 евро, а согласно ч. 2 той же статьи, за рассмотрение заявления о выдаче карты вида на жительство взимается государственная пошлина в размере 35 евро.

Несколько лет назад, когда ставки госпошлины за изготовление ID-карты и карты вида на жительство выросли в среднем на 22 процента, Postimees писал о том, что Министерство финансов оправдывало реформу тем, что доходы от государственной пошлины не покрывало расходы на их выдачу.

Тогда Янек Мяги, являвшийся на тот момент заместителем начальника Департамента миграционной и пограничной политики Министерства внутренних дел, рассказал Postimees, в связи с чем в 2014 году были повышены пошлины.

«Расходы на получение заявлений, рассмотрение и выдачу документов возникают и у полиции: покупка бланков для заполнения заявлений о выдаче документа, процесс его персонализации, затраты на логистику для выдачу документов и многое другое. Нами были рассмотрены расходы, связанные с выдачей документов в этом году, и было решено скорректировать государственную пошлину», - объяснил Мяги.

Можно предположить, что разные функции документов подразумевают и разное производство каждого из них: изготовление одного обходится дороже другого, чем и обусловлена разница в цене.

Как объяснила комиссар полиции, координатор бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам, все госпошлины устанавливаются на основании расходов, в данном случае для установления размера госпошлины в расчет берутся все компоненты, необходимые для производства документа, в том числе рабочее время, затрачиваемое на рассмотрение ходатайства, и затраты на производство самой карты и прочее. Кроме того, у всех документов есть неизменные расходы на логистику и хранение.

«Хотя ID-карта и карта вида на жительства по своей электронной функциональности одинаковы, производство карты вида на жительство затратнее, от этого зависит и размер госпошлины», - сказала Марит Абрам.

«Карта вида на жительства является обязательным документом. В соответствии с Законом о госпошлине от уплаты госпошлины освобождаются люди, которые не могут ее уплатить из-за своего материального положения. Для освобождения от госпошлину следует подать обоснованное ходатайство. Больше информации можно найти на сайте Департамента полиции и погранохраны», - добавила она.