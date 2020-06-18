У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

Назарбаев продолжает работать дистанционно.

Первый президент страны ушел с этого поста в марте 2019 года. Он сохранил должности председателя Совета безопасности и лидера партии власти «Нур Отан».

Также в этот день было объявлено, что глава Минфина Казахстана Ерулан Жамаубаев, поскольку контактировал с людьми, заразившимися COVID-19. У самого министра тесты пока дали отрицательные результаты.

На отчетное пленарное заседание сената парламента в четверг не пришли некоторые министры, отметил корреспондент «Интерфакса". На заседании правительство представило отчет по исполнению бюджета 2019 года. Пять министров и два вице-премьера участвовали в заседании по видеосвязи, остальных представили их заместители. Кроме того, в зале была только часть сенаторов и при рассадке они соблюдали социальную дистанцию.

В минувшее воскресенье министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией и госпитализирован. Контактировавший с ним премьер-министр Аскар Мамин ушел на самоизоляцию. Пресс-секретарь президента Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заразился 6 июня, 18 июня он рассказал, насколько тяжело болел.

Кроме того, отправились на самоизоляцию глава Минсельхоза Сапархан Омаров, глава Минобразования Асхат Аймагамбетов, министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, а также председатель мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.