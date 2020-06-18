Врач: домашний офис с кричащим от боли ребенком

Было ли решение руководства страны оставить людей без лечения правильным, задается в Postimees вопросом главный врач клиники Kliinik 32 Лаури Вахтра.
С восстановления планового лечения прошел месяц. Ситуация в стоматологических клиниках ярко показывает, что принесли людям чрезвычайное положение и прерывание планового лечения. Для зубных врачей чрезвычайное положение означало постоянные внутренние метания: быть законопослушным и оставить пациента без необходимой помощи, или все же следовать клятве и рисковать получить уголовное наказание?
Распоряжением Департамента здоровья о закрытии клиник пациентам было рекомендовано общаться по вопросам проблем с зубами со своим лечащим врачом, Больничная касса назначила дежурные клиники, куда люди должны были обращаться для получения неотложной помощи. Неотложной помощью по закону является помощь, перенос или не предоставление которой может привести к смерти или возникновению устойчивых проблем со здоровьем нуждающегося в ней человека. Однако бывало и так, что приходящие на неотложный прием пациенты оставались без помощи, поскольку не отвечали требованиям ее оказания. А свой лечащий врач в это время был вынужден исполнять закон и не имел право открыть клинику. И все это в ситуации, когда салоны красоты и детские сады были открыты, а строительные магазины переживали настоящий бум.
Дежурные клиники чрезвычайного положения были забиты желающими получить помощь, принимали, прежде всего, пациентов в состоянии опасном для жизни. Так получилось и с пациентами из Тарту, которые, как и многие другие, с распухшим лицом и болящими зубами приходили на неотложный прием, где, однако, не никакой помощи получали. Ответ был прост: пока ходите и говорите, вы не являетесь нашим пациентом. Уставший от боли, не впавший и плачущий пациент ехал из Тарту в Таллинн, где живет знакомый зубной врач. Тогда пациенту казалось, что это единственная возможность получить помощь. Кто переживал зубную боль, тот знает, что худшего трудно себе представить – зубная боль может довести до отчаяния!
Ситуация, когда исполняющий данную клятву врач должен рисковать получением уголовного наказания, абсурдна, но таких историй зубные рассказывают много. У одного четырехлетнего ребенка несколько дней подряд сильно болели зубы, и чтобы избавиться от боли было необходимо лечить корни. Было ясно, что ребенок не умрет от боли, поэтому с точки зрения закона врач не должен был ему помогать. А ребенок был вынужден терпеть постоянную сильную боль, также имелось опасение, что воспаление распространится из зуба в окружающие его ткани. Родители, что понятно, были очень огорчены – ждать дома с кричащим от боли ребенком дни или даже недели было нереально, помощь нужно было получить как можно быстрее.
Еще больше ситуацию осложняло незнание, как долго клиника будет закрыта, и когда можно будет возобновить плановое лечение. Не видя пациента, нужно было принять решение, вмешаться сразу или отправить его в дежурную клинику, или ждать открытия своей клиники. Например, во время чрезвычайного положения ребенок упал с самоката и получил травму передних зубов, которые из-за этого начали качаться. В такой ситуации важно наблюдать пациента, сделать рентгеновский снимок, чтобы убедиться, что зубные нервы не получили необратимых повреждений или не разрушились корни зубов. Задержка с началом лечения может привести к потере передних зубов.
Перед закрытием клиник недоделанным осталось лечение многих пациентов, которое в дежурных клиниках продолжить было нельзя. У одного врача был пациент с очень сильной болью, по рентгеновскому снимку было видно воспаление вокруг корня, но поскольку не было отека мягких тканей, не было показаний для неотложного приема. В порядке первой помощи ему выписали антибиотики и болеутоляющие, которые, конечно, уменьшили боль, но реального облегчения и лечения не принесли. Решение принесло бы открытие канала под микроскопом. Но такая процедура является сложной, требует времени и предполагает наличие специального оборудования и знаний. А в перегруженных дежурных клиниках ни у кого для этого нет времени.
Пациенты со сломанными протезами тоже должны были ждать открытия клиник. А если бы этим пациентом, с недоумевающим видом стоящим у дверей закрытой клиники были вы? Такое случилось во время чрезвычайного положения с молодой женщиной-пациенткой, у которой на переднем зубе имелась коронка. Коронка сломалась и выпала. С точки зрения закона речь, конечно, не шла об опасной для жизни ситуации, но закон заставил эту пациентку терпеть отсутствие переднего зуба до открытия клиники.
Еще один пример. Установка зубных имплантов, – обычная процедура в лечении зубов – но может получить так, что со временем держащий имплант шуруп раскручивается, и коронка начинает болтаться. Во время простой процедуры шуруп можно закрутить обратно, но для этого зубные клиники должны быть открыты. Да, от незакрученного шурупа пациент не умрет и не получит устойчивое нарушение здоровья. В то же время, может получиться и так, что от этого незакрученного шурупа повредится коронка импланта или фиксирующий ее шуруп, в худшем случае – сам имплант. Также это может спровоцировать возникновение воспаления, и чем дольше длится такая ситуация, тем сильнее будут вызванные им последствия.
За время, пока клиники были закрыты, пациенты могли и сами лечить зубы. Получилось так, что в протезе одного пациента отломался осколок, из-за чего возник острый край, который травмировал язык и щеку, вызвав усиливающуюся боль. Острый край легко устраняется в клинике, но в неотложке пациента оставили без помощи, поскольку он не отвечал условиям ее оказания. По инструкции, данной по телефону, пациент сам сточил острый край пилочкой для ногтей и спасся от более тяжелой травмы.
Недавно премьер-министр Юри Ратас сказал, что во время следующей волны коронавируса Эстонию закрывать не станут, а закроют вирус, но здоровье населения должно оставаться на первом месте. Будем честны, и в этот раз могли бы действовать более продуманно, помня о здоровье населения – полный запрет планового лечения, как я считаю, был не самым верным решением.
Почему так много людей должны были остаться наедине со своими проблемами с зубами, без помощи? Почему давших клятву врачей поставили в ситуацию, когда, выполняя клятву, они должны были нарушать закон и рисковать получить уголовное наказание? Почему государство не доверилось зубным врачам и их здравому смыслу? Почему государство решило заниматься только Covid-19, и поставить другие болезни в режим ожидания? Эти болезни же не ждут, последствия этого сейчас многие пациенты ощущают на своей шкуре.
Я очень надеюсь, что в будущем государство все же будет больше доверять зубным врачам и не заставит их полностью закрывать свои клиники. Врачам нужно позволить действовать, исходя из своих знаний, навыков и здравого смысла, чтобы пациенты могли вовремя получить помощь и не чувствовали, что их оставили один на один со своими проблемами. При введении нового чрезвычайного положения во второй раз прерывать плановое лечение будет вредно и затратно как для здравоохранения, так и для пациентов.