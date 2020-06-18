Врач: домашний офис с кричащим от боли ребенком

Перед закрытием клиник недоделанным осталось лечение многих пациентов, которое в дежурных клиниках продолжить было нельзя. У одного врача был пациент с очень сильной болью, по рентгеновскому снимку было видно воспаление вокруг корня, но поскольку не было отека мягких тканей, не было показаний для неотложного приема. В порядке первой помощи ему выписали антибиотики и болеутоляющие, которые, конечно, уменьшили боль, но реального облегчения и лечения не принесли. Решение принесло бы открытие канала под микроскопом. Но такая процедура является сложной, требует времени и предполагает наличие специального оборудования и знаний. А в перегруженных дежурных клиниках ни у кого для этого нет времени.

Пациенты со сломанными протезами тоже должны были ждать открытия клиник. А если бы этим пациентом, с недоумевающим видом стоящим у дверей закрытой клиники были вы? Такое случилось во время чрезвычайного положения с молодой женщиной-пациенткой, у которой на переднем зубе имелась коронка. Коронка сломалась и выпала. С точки зрения закона речь, конечно, не шла об опасной для жизни ситуации, но закон заставил эту пациентку терпеть отсутствие переднего зуба до открытия клиники.

Еще один пример. Установка зубных имплантов, – обычная процедура в лечении зубов – но может получить так, что со временем держащий имплант шуруп раскручивается, и коронка начинает болтаться. Во время простой процедуры шуруп можно закрутить обратно, но для этого зубные клиники должны быть открыты. Да, от незакрученного шурупа пациент не умрет и не получит устойчивое нарушение здоровья. В то же время, может получиться и так, что от этого незакрученного шурупа повредится коронка импланта или фиксирующий ее шуруп, в худшем случае – сам имплант. Также это может спровоцировать возникновение воспаления, и чем дольше длится такая ситуация, тем сильнее будут вызванные им последствия.

За время, пока клиники были закрыты, пациенты могли и сами лечить зубы. Получилось так, что в протезе одного пациента отломался осколок, из-за чего возник острый край, который травмировал язык и щеку, вызвав усиливающуюся боль. Острый край легко устраняется в клинике, но в неотложке пациента оставили без помощи, поскольку он не отвечал условиям ее оказания. По инструкции, данной по телефону, пациент сам сточил острый край пилочкой для ногтей и спасся от более тяжелой травмы.

Недавно премьер-министр Юри Ратас сказал, что во время следующей волны коронавируса Эстонию закрывать не станут, а закроют вирус, но здоровье населения должно оставаться на первом месте. Будем честны, и в этот раз могли бы действовать более продуманно, помня о здоровье населения – полный запрет планового лечения, как я считаю, был не самым верным решением.

Почему так много людей должны были остаться наедине со своими проблемами с зубами, без помощи? Почему давших клятву врачей поставили в ситуацию, когда, выполняя клятву, они должны были нарушать закон и рисковать получить уголовное наказание? Почему государство не доверилось зубным врачам и их здравому смыслу? Почему государство решило заниматься только Covid-19, и поставить другие болезни в режим ожидания? Эти болезни же не ждут, последствия этого сейчас многие пациенты ощущают на своей шкуре.