Эстония возьмет в кредит целых 5 миллиардов евро

В этом году государство должно взять кредит в размере 3.87 млрд евро и в 2021 – 1,2 млрд евро, выясняется из правительственной повестки дня.

Поскольку кредиты большие и с лихвой превышают резерв ликвидности, принципы управления процентными рисками нуждаются в модернизации. Например, по действующим правилам Госказна должна изменить зафиксированную процентную ставку в 0,125% по десятилетним долгосрочным облигациям на гибкий шестимесячный Еврибор, что экономически нецелесообразно при низких процентных ставках.

Поэтому при управлении рисками кредитного портфеля государства будут введены новые принципы. Согласно действующему праву процентными рисками управляют по принципу, согласно которому процентные риски по финансовым и имущественным обязательствам и валютные риски уравновешивают друг друга. По законопроекту, для части кредитного портфеля, равной 600 миллионам евро, будет действовать максимальный период фиксации процентов в шесть месяцев. Для той части кредитного портфеля, которая превышает эти 600 млн евро, будет действовать требование, по которому средний период фиксации процентов составляет минимум три года.

Согласно законопроекту, Госказне будет предоставлено право рассчитываться в Европейском центробанке и Банке Эстонии без ограничений по объему. Изменения позволят государству при необходимости открыть счет в Европейском центробанке и держать там без ограничений деньги, которые могут понадобиться для расчетов, связанных с обслуживанием масштабных кредитных обязательств.

Согласно законопроекту, рыночная стоимость резерва ликвидности будет увеличена с 250 миллионов до 600 миллионов евро, к нему не будут применяться ограничения на размещение имущества, чтобы обеспечить уместное осуществление выплат пенсий, пособий и зарплат в банках, производящих государственные выплаты, в течение ограниченного количества дней.