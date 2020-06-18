Меркель: страны ЕС могут преодолеть пандемию только сообща

"Еще никогда единство и солидарность в Европе не были так важны, как сейчас. Ни одна страна не может пережить этот кризис в одиночку, только если мы будем действовать сообща", - сказала Меркель в четверг, выступая с правительственным заявлением в бундестаге накануне саммита ЕС.