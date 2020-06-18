Анализ сточных вод в Таллинне показал употребление конопли, амфетамина и кокаина

Различия в потреблении по дням недели были наиболее заметными в отношении наркотического опьянения MDMA, кокаином и легальным этанолом: эти вещества чаще всего употребляют по выходным, из чего можно сделать вывод, что определенная часть из них употребляется в развлекательных учреждениях и на мероприятиях. В отношении амфетамина разница между употреблением по днями недели была меньше, чем в отношении кокаина и MDMA, передает Rus.ERR.

«После снижения доступности нелегального фентанила амфетамин был наиболее используемым наркотическим веществом среди потребителей инъекционных наркотиков в Эстонии, чем, вероятно, объясняется относительно постоянные ежедневные показатели содержания амфетамина в неделю», - сказала научный сотрудник Центра мониторинга наркотиков при Институте развития здоровья Катри Абель-Олло, добавив, что концентрация конопли была одинаковой во все дни недели, что, с одной стороны, вызвано более широким употреблением конопли в Эстонии, а с другой - тем обстоятельством, что в случае употребления конопли следы THC COOH в моче заметны длительное время.