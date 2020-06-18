Ушел из жизни бывший футболист таллиннского "Динамо" Георгий Рябов

Рябов родился 23 августа 1938 года в Таллинне, а футбольную карьеру начал под руководством тренера Эльмара Саара. До 1959 года Георгий Рябов выступал за таллиннское "Динамо", а затем перешел в "Динамо" московское.

В составе московской команды Рябов стал в 1963 году чемпионом СССР, дважды выиграл серебряные, один раз - бронзовые медали, а в 1967 году вместе с "Динамо" стал обладателем Кубка СССР.

За сборную СССР Рябов провел пять матчей.

В 2018 году Эстонский футбольный союз наградил проживавшего в Москве Рябова золотым знаком.