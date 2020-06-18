Полицейский ударил ногой нарушителя ПДД: Госсуд не нашел в этом состава преступления

В ходе расследования было установлено, что два полицейских на патрульном автомобиле преследовали ехавшего на квадрацикле мужчину, который какое-то время игнорировал приказ остановиться, что в итоге и привело к применению со стороны стражей правопорядка силы.

Когда квадрацикл все же остановился, а вслед за ним - и патрульная машина, водитель ATV попытался снова продолжить путь. Один из полицейских, уже успевший выйти из патрульной машины, встал перед ATV, а другой выскочил следом, нанес нарушителю удар ногой в область груди и стащил его с квадрацикла, после чего нанес ему еще один удар. Полицейского пытались обвинить в том, что при повторном ударе он применил физическую силу незаконно.

Уездный и окружной суды признали полицейского виновным в превышении власти, поскольку, по оценке судов обеих инстанций, нарушитель к моменту повторного удара уже не представлял опасности для окружающих, и, соответственно, применение силы со стороны полицейского было недопустимым и непропорциональным.

Коллегия Государственного суда по уголовным делам согласилась с судами, что полицейский в рамках Закона об охране правопорядка применил физическую силу чрезмерно, но в то же время коллегия сочла, что в данном случае применение сотрудником полиции силы не может считаться уголовным преступлением, и оправдала его по обвинению в превышении должностных полномочий.

Опираясь на прежнюю практику, коллегия пояснила, что должностное лицо может быть признанно в превышении власти только при очевидном злоупотреблении физической силой. «Это случаи, когда применение силы нарушает Закон об охране правопорядка в значительной мере. Поэтому не всегда нарушение со стороны полицейского Закона об охране правопорядка означает совершение им преступления. В случае мелких правонарушений сотрудник полиции может быть привлечен к ответственности, например, посредством дисциплинарного взыскания», - отметил Госсуд.

Хотя в данном случае второй удар, нанесенный полицейским, являлся чрезмерным применением силы, с учетом полной картины произошедшего он не выходит за рамки настолько, чтобы можно было говорить о преступлении. Поэтому коллегия, в числе прочего, пришла к выводу, что применению силы со стороны полицейского предшествовало чрезвычайно халатное и безответственное поведение нарушителя ПДД: он пытался скрыться от полицейского автомобиля, не остановился, несмотря на приказ, а когда остановился, не было уверенности, что он вновь не попытается скрыться или не окажет сопротивления.