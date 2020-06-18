Полицейский ударил ногой нарушителя ПДД: Госсуд не увидел в этом преступления

В ходе уголовного дела было установлено, что два полицейских на патрульном автомобиле преследовали ехавшего на ATV мужчину, который не остановился, несмотря на приказ полиции, что привело к применению силы со стороны стражей правопорядка. Даже тогда, когда после преследования полицией остановились ATV, которым управляла потерпевшая сторона, и патрульная машина, водитель ATV попытался продолжить путь. Один из полицейских вышел из машины и встал перед ATV. После этого обвиняемый выбежал из патрульной машины, подлетел к ATV и ударил водителя ногой в область груди, схватил его и стащил с ATV. Сразу после этого полицейский вновь ударил в область груди лежащего на земле водителя. Полицейского упрекали в том, что, ударяя нарушителя ПДД второй раз ногой, он в качестве должностного лица незаконно применил физическую силу.

Уездный и окружной суды признали полицейского виновным в превышении власти, поскольку по оценке судов нарушитель, после того, как его стащили с ATV, не представлял опасности и поэтому применение силы со стороны полицейского было недопустимым и непропорциональным.

Коллегия Государственного суда по уголовным делам согласилась с судами, что полицейский в рамках Закона об охране правопорядка чрезмерно применил физическую силу, поскольку после стаскивания человека с ATV было достаточно наносящих меньший вред мер, чем удар ногой по телу.

В то же время коллегия посчитала, что в конкретном случае применение силы сотрудником полиции не может считаться уголовным преступлением, и оправдала его по обвинению в превышении должностных полномочий.

Опираясь на прежнюю практику, коллегия пояснила, что должностное лицо может быть признанно в превышении власти только при очевидном злоупотреблении физической силой. «Это случаи, когда лицо применением силы нарушает Закон об охране правопорядка в значительной мере. Поэтому не всегда нарушение со стороны полицейского Закона об охране правопорядка означает совершение преступления. В случае мелких правонарушений сотрудник полиции может быть привлечен к ответственности, например, посредством дисциплинарного взыскания», - отметил Госсуд.

Хотя в данном случае второй удар ногой полицейского был чрезмерным, оценивая полную картину случившегося, это не выходит за рамки, чтобы можно было говорить о преступлении и коллегия решила в том числе, что применению силы со стороны полицейского предшествовало чрезвычайно халатное и безответственное поведение нарушителя ПДД, поскольку он скрывался на ATV от полицейского автомобиля и не остановился, несмотря на приказ, и когда он остановился, было до конца непонятно, может ли он вновь начать убегать или оказать сопротивление.