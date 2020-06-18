Мерике Юрило уходит с поста гендиректора Департамента здоровья

«К настоящему моменту ситуация сложилась таким образом, что, несмотря на то, чего мы достигли, министр и канцлер хотят моей отставки. Я благодарна им за прежнее доверие и сотрудничество, но все это стало для меня неожиданностью», - написала Юрило сотрудникам Департамента здоровья.

Напомним, что Мерике Юрило подвергалась критике со стороны ряда коалиционных политиков уже с начала коронакризиса. Например, ее критиковали за то, что она допустила к матчу на Сааремаа итальянских волейболистов. В последние недели у Департаментаздоровья также были разногласия с правительством из-за экспресс-тестов.

Rus.Postimees публикует в полном объеме перевод обращения Мерике Юрило:

COVID-19 проверил на прочность всех жителей Эстонии. Разными способами он коснулся каждого. Кризис сильно затронул нас, команду Департамента здоровья, в том числе с точки зрения выполнения своих рабочих обязанностей. Мы были в эпицентре кризиса как ведущая организация в сфере здравоохранения. Это дало нам возможность. Возможность справиться с ситуацией в Эстонии, поддержать наш народ, самим стать командой, проверить пределы наших возможностей и пройти уроки реальной жизни для оценки сильных и слабых сторон структуры кризисного управления Департамента здоровья.

Мы справились, мы смогли взять вспышку вируса под контроль, внеся свой вклад в каждый случай заболевания с помощью заботы, разума и мудрости. Сектор здравоохранения проделал хорошую работу. Мы смогли справиться с местами очень противоречивыми потоками информации и пробраться сквозь дебри распоряжений, четко фокусируясь на трех направлениях: ограничение распространения вируса, готовность системы здравоохранения и обеспечение осведомленности населения.

Оценка преподнесенных коронавирусом уроков идет на нескольких уровнях. Мы тоже сделали первоначальные выводы и поделились своими мыслями. В каждой ситуации есть чему поучиться, чтобы двигаться дальше более умным и сильным. Но всегда что-то можно сделать лучше. Наша команда не сдалась, люди поддерживали друг друга в тяжелые времена. Рабочая нагрузка и ритм могли сломать, но поддержка коллег и положительные отзывы жителей Эстонии помогали оставаться на плаву. Кризис не был бы кризисом, если бы его можно было преодолеть привычным способом при задействовании обычных ресурсов — независимо от сферы, кризис всегда является вызовом. Я благодарю всю команду Департамента здоровья, что мы вместе в этом году сделали работу столетия!