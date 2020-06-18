Мерике Юрило уходит с поста гендиректора Департамента здоровья

Сегодня, 18 июня, гендиректор Департамента здоровья Мерике Юрило отправила подчиненным письмо, в котором сообщила, что министр социальных дел Танель Кийк и канцлер Марика Приске хотят ее отставки, так как доверия и сотрудничества больше нет, пишет Postimees.
«К настоящему моменту ситуация сложилась таким образом, что, несмотря на то, чего мы достигли, министр и канцлер хотят моей отставки. Я благодарна им за прежнее доверие и сотрудничество, но все это стало для меня неожиданностью», - написала Юрило сотрудникам Департамента здоровья.
Напомним, что Мерике Юрило подвергалась критике со стороны ряда коалиционных политиков уже с начала коронакризиса. Например, ее критиковали за то, что она допустила к матчу на Сааремаа итальянских волейболистов. В последние недели у Департаментаздоровья также были разногласия с правительством из-за экспресс-тестов.
Rus.Postimees публикует в полном объеме перевод обращения Мерике Юрило:
COVID-19 проверил на прочность всех жителей Эстонии. Разными способами он коснулся каждого. Кризис сильно затронул нас, команду Департамента здоровья, в том числе с точки зрения выполнения своих рабочих обязанностей. Мы были в эпицентре кризиса как ведущая организация в сфере здравоохранения. Это дало нам возможность. Возможность справиться с ситуацией в Эстонии, поддержать наш народ, самим стать командой, проверить пределы наших возможностей и пройти уроки реальной жизни для оценки сильных и слабых сторон структуры кризисного управления Департамента здоровья.
Мы справились, мы смогли взять вспышку вируса под контроль, внеся свой вклад в каждый случай заболевания с помощью заботы, разума и мудрости. Сектор здравоохранения проделал хорошую работу. Мы смогли справиться с местами очень противоречивыми потоками информации и пробраться сквозь дебри распоряжений, четко фокусируясь на трех направлениях: ограничение распространения вируса, готовность системы здравоохранения и обеспечение осведомленности населения.
Оценка преподнесенных коронавирусом уроков идет на нескольких уровнях. Мы тоже сделали первоначальные выводы и поделились своими мыслями. В каждой ситуации есть чему поучиться, чтобы двигаться дальше более умным и сильным. Но всегда что-то можно сделать лучше. Наша команда не сдалась, люди поддерживали друг друга в тяжелые времена. Рабочая нагрузка и ритм могли сломать, но поддержка коллег и положительные отзывы жителей Эстонии помогали оставаться на плаву. Кризис не был бы кризисом, если бы его можно было преодолеть привычным способом при задействовании обычных ресурсов — независимо от сферы, кризис всегда является вызовом. Я благодарю всю команду Департамента здоровья, что мы вместе в этом году сделали работу столетия!
Мы внесли вклад в будущее, в котором останется COVID-19: составили планы тестирования, отслеживания контактов, лабораторных возможностей в случае инфекционных заболеваний, готовности системы здравоохранения. Мы поработали практически над всеми темами, включая первичную готовность, охват иммунизации, международное сотрудничество и так далее. Кроме того, мы четко заявили, что структура Департамента здоровья нуждается в укреплении и это не только из-за COVID-19, в вообще и на постоянной основе. Государство возложило Конституцией на департамент большие ожидания, выполнение этих ожиданий возможно, когда есть достаточно средств и людей. Ответственность на политическом уровне заключается в обеспечении исполнительного органа благоприятной для работы средой: речь идет о ресурсах и современном правовом пространстве.
Последние три года мы быстро развивались. За это время мы провели несколько структурных изменений. В 2017 году мы стали составлять анализы рисков отравления и эпидемии, занялись комплектацией кризисной команды. Затем мы создали структуру кризисного управления, обновили концепцию запасов и привели в порядок организацию учений в сфере здравоохранения. Вместе с Больничной кассой мы смогли обеспечить плавные изменения в организации работы, связанной с финансированием скорой помощи, и продлить контракты со скорой помощью.
Мы внесли структурные и существенные изменения в регистрации сотрудников здравоохранения и в процедуре лицензирования, составили исходные задания для развития регистров и получили от Социального фонда финансирование на их реализацию — теперь мы работаем над тем, чтобы все эти разработки были завершены к следующему году.
Мы уже пережили первый кризис в связи с нехваткой семейных врачей. Раньше мы неоднократно говорили министрам и политикам, что вопрос увеличения количества семейных врачей нуждается в системном решении. Мы отмечали необходимость критически оценить роль министерства и Больничной кассы в организации первичного уровня, поскольку рычаги обеспечения доступности первичного уровня находятся в их руках.
Мы вдохнули новую жизнь в Информационный центр по отравлениям, смогли 24/7 компетентно консультировать нуждавшихся в помощи, обновили лечебные карты новыми действующими веществами и систематически вносили вклад в профилактику отравлений. В вопросе вакцинации мы сделали большой шаг вперед в обеспечении холодовой цепи и внедрили проверку подлинности лекарств.
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