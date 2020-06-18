Департамент шоссейных дорог объединят с еще двумя ведомствами

Новое ведомство начнет свою работу 1 января 2021 года, сообщила в четверг пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций.

"Для людей объединение транспортных ведомств прежде всего означает улучшение качества общественных услуг", - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

"Слияние департаментов в области транспорта является частью государственной реформы, направленной на повышение качества и эффективности услуг и сокращение дублирования деятельности", - добавил министр госуправления Яак Ааб.