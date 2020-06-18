Департамент шоссейных дорог объединят с еще двумя ведомствами

Государство решило объединить в одну структуру Департамент шоссейных дорог, Департамент водных путей и Летный департамент, пишет Rus.ERR.
Новое ведомство начнет свою работу 1 января 2021 года, сообщила в четверг пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций.
"Для людей объединение транспортных ведомств прежде всего означает улучшение качества общественных услуг", - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.
"Слияние департаментов в области транспорта является частью государственной реформы, направленной на повышение качества и эффективности услуг и сокращение дублирования деятельности", - добавил министр госуправления Яак Ааб.
В Министерстве экономики и коммуникаций в связи с объединением трех департаментов создадут должность вице-канцлера по вопросам мореходства.