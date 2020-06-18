Госсуд: государство должно компенсировать вмешательство в семейную жизнь однополой пары

Не предоставив вид на жительство, Департамент полиции и погранохраны опирался на Закон об иностранцах, который Государственный суд в прошлом году признал противоречащим Конституции. Таким образом, решение полиции нарушило неприкосновенность личной жизни. Согласно Закону о государственной ответственности, государство в такой ситуации обязано компенсировать нематериальный ущерб.

Жалобщик пришел к выводу, что ему причинен нематериальный ущерб, поскольку в Законе об иностранцах не предусмотрено правовое основание для предоставления вида на жительство для зарегистрированного однополого супруга, чтобы переехать жить в Эстонии. Поэтому в 2016 году Департамент полиции и погранохраны оставил ходатайство о предоставлении вида на жительство без рассмотрения. Общая коллегия Государственного суда 21 июня 2019 года своим решением признала Закон об иностранцах противоречащим Конституции и недействительным в той его части, на которую опирался Департамент полиции и погранохраны при принятии своего решения.

В кассационной жалобе истец попросить взыскать с Эстонской Республики в качестве компенсации нематериального ущерба 10 000 евро или назначить справедливую компенсацию по своему усмотрению.

Государственный суд удовлетворил требование о возмещении нематериального ущерба и взыскал с Департамента полиции и погранохраны компенсацию в размере 500 евро.

Главный правовой вопрос судебного дела, по оценке административной коллегии Госсуда, заключался в том, кто причинил ущерб – законодатель или Департамент полиции и погранохраны, который является учреждением, применяющим закон: «В этой ситуации до решения Департамента полиции и погранохраны нематериальный ущерб не возникал, а требование жалобщика компенсировать ущерб, вызванный бездействием законодателя, удовлетворено не было». Антиконституционная ситуация, конечно, создала для жалобщика определенную неуверенность, но не каждая правовая неясность является компенсируемым нематериальным ущербом.

Но нематериальный ущерб возник у жалобщика после решения Департамента полиции и погранохраны. Департамент вынес конкретное решение, которое исключало выдачу ему временного вида на жительство и право жить с зарегистрированным супругом в Эстонии. Таким образом, Департамента полиции и погранохраны нарушил неприкосновенность личной жизни жалобщика. Согласно Закону о государственной ответственности, в случае нарушения неприкосновенности личной жизни человек имеет право на компенсацию нематериального ущерба. Понятно, что запрет переезда для проживания с супругом вызывает значительные душевные переживания.

И хотя полиция при вынесении решения описалась на пункт закона, который исключает выдачу вида на жительство, Государственный суд признал его антиконституционным и недействительным, поэтому решение полиции было противоправным. Согласно Конституции, государственную власть можно осуществлять только на основании согласующихся с Конституцией законов. Таким образом, антиконституционный закон не исключает и не ограничивает ответственность государства за вмешательства в права человека.